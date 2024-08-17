韓國男團INFINITE主唱金聖圭相隔1年來台，今（17日）於台北國際會議中心（TICC）舉行「LV3 ： Let's Vacay」演唱會，吸引2000名粉絲支持，碰巧昨也是粉絲名INSPIRIT誕生的13週年，歌迷一開場便舉起上面寫著「今天是粉絲的誕生日，有要給我們什麼樣的禮物嗎？」翻面後變成「其實今天能見面就是最棒的禮物」的手幅，結果一開始他還沒意識到，更爆笑問大家今天是幾月幾號，才又後知後覺地說「恭喜你們生日，真的好幸福今天可以在這裡演出，感謝大家13年不懈地支持」。

他在演唱會上帶來〈60秒〉、〈Kontrol〉到新專輯主打歌〈Small Talk〉等將近30首作品，共帶來3小時的精彩演出，中間聊天環節，看見台下有位女粉絲舉起「哥哥我明天要結婚了，可以恭喜我嗎？」金聖圭以為只是故意要逗他，便開玩笑問：「是真的要結婚嗎？還是跟我嗎？」沒想到該粉絲是真的要在明天和男友步入禮堂，讓金聖圭感動直呼：「結婚前一天還來看我，這樣對嗎？不過真的很恭喜妳，結婚前一天還來看我演出，覺得很感動。」也特別請全場給予她大大的掌聲祝福。

金聖圭獻唱近30首歌曲，共帶來3小時的精彩演出。（羅永銘攝）

演出尾聲，金聖圭坦言，最近嗓子狀態不太好，這次歌唱老師還特別跟著一起來台，還驚曝演出前一天是完全沒辦法發出聲音的狀態，「好險今天像奇蹟一樣能發出來了，是大家讓我鼓起勇氣站在台上演出，感謝大家熱情的應援，跟我一起完成今天的演出」，不過他仍數度開放點歌，加碼演唱超過5首歌曲，更暖心獻上二次安可，可說是相當寵粉，他也表示，有機會希望以健康的樣貌再來大家見前演出，並稱自己有時間的話也很想要在台灣多待1週度假，可惜回韓還有太多事情要處理。

金聖圭雖然嗓子狀況不好，仍數度開放台下歌迷點歌。（羅永銘攝）