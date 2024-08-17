味全龍與富邦悍將比賽打到4局下結束後因雨形成保留比賽。但在3局上又出現3呎線跑壘爭議，總教練葉君璋賽後還原裁判解釋後說的第1局話是：「搞得我好煩啊！」對於每次判決都有不同說法，他無奈的說：「其實裁判怎麼判我們都接受，他們只要自己有辦法解釋、說服的了自己就好了。」

3局上2出局後，悍將輪到李宗賢打擊，他擊出投手方向平飛球，龍隊先發投手伍鐸擋了一下後趕緊下丘處理球，但傳往一壘時發生失誤，李宗賢一口氣跑上二壘。

此時龍隊立刻提出電視輔助判決，認為李宗賢雙腳都跑在線內、有妨礙守備的情況，但經過審視重播畫面後仍維持原判，只見葉總立刻面露不可思議的表現，並上前詢問裁判。

賽後葉總被問到這次判決時，還原裁判給他的解釋，「他說，沒有影響到守備。他兩隻腳都跑在裡面，是守備自己暴傳，跟跑壘者沒關係。」他透露，之前龍隊球員曾因為跑在線內被判妨礙守備，當時裁判給的理由是：「說他跑在線上，守備員會嚇到，所以才會暴傳，這是我之前聽到很印象深刻的話。」

對於裁判每次判決時給的解釋都不同，葉君璋也很無奈，直言不知道要講什麼，「裁判怎麼判我們都接受，其實他要說服的不是我們，是要說服他自己，每一次在判的時候都有不同解釋方式，裁判自己有辦法解釋、有辦法說服自己就好了。自己這樣講、說得通，那我們也是尊重裁判判決而已。」

根據中職棒球規則補述第3.06（C)所寫，「擊球跑壘員跑於 3 呎線外，致使野手所傳之球無法 順利接球時(例如：傳球接近跑壘員身體，而造成接 球之野手閃躲或失誤時，則判定為妨礙守備，但如是 所傳出之球偏離路線過遠，致使野手需離開壘包接 球時，則不判定妨礙守備) 。」