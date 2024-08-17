日本新宿伊勢丹百貨地下一樓的樓梯間日前貼出一則公告，上面用簡體字寫著「請勿坐在樓梯上，並且在此飲食」，傳回中國大陸網路平台後，引發軒然大波，讓大陸網友相當不滿。

透過照片可以看到，伊勢丹百貨樓梯間貼出一張黑底白字公告，用簡體字寫著「注意：請不要坐在樓梯上！請注意：請不要坐在樓梯上，並且請勿在此飲食！！」

新宿伊勢丹百貨日前貼出一張僅有簡體字的公告，以強烈語氣提醒顧客不要坐在樓梯吃東西，引起大陸網友不滿，認為日本百貨刻意針對他們。(圖／翻攝自X)

由於告示牌中僅有簡體中文字，沒有其他語言，不少大陸網友看到後非常不滿，一派人砲轟「日本人不尊重我們文化」，另一派則表示，坐在百貨樓梯吃東西，就連國內都很少見到了，百貨公司怎麼能確定是中國人，明顯是針對，屬於赤裸裸的歧視。

日本網友則反擊：「這是日本，所以請尊重日本文化」、「不滿的話可以離開日本」、「你們不是有句話叫入境隨俗？怎麼現在反客為主？」。對此百貨公司官方作出回應，表示公告僅用中文，沒有加上其他語言，已經違反公司規定，並立刻撤下告示牌。

伊勢丹百貨是東京老牌百貨公司，在1886年以製作和服起家，不斷擴展規模，現在成為高級時尚文化代表商店。