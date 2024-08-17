紐約12月黃金期貨價格16日收在每盎司2,546.20美元，創今年第28個歷史收盤新高。現貨金價也突破2,500美元至2,508美元、一周漲逾3％，為連三周收紅。

雖然降息預期與地緣政治緊張是助長金價屢創新高原因，但分析師表示，推升金價多頭漲勢不墜，主要還是各國央行購金熱潮。

BullionVault研究主管雅許（Adrian Ash）指出，就官方數據顯示，採礦業生產每10盎司黃金當中，有近1盎司被央行買走。另外自2004年夏季以來，全球央行儲備的黃金持有量，按重量計算增加近19％，價值則增長6倍至2.4兆美元。其中又以俄羅斯、中國、印度與土耳其等為主要購金大國。

雅許指稱：「無論是基本面、或是更廣泛的市場情緒，各國央行對黃金看似持續需求，對於黃金潛在多頭漲勢已變得格外重要。」

FxPro市場分析師庫帕史維奇（Alex Kuptsikevich）更預測，在全球央行持續買盤推升，金價有望衝高到每盎司2,800至2,900美元。