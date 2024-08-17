家財萬貫的泰國政壇大家族龍頭、現年74歲的戴克辛，去年8月結束海外流亡生涯返國受審，因濫用職權等罪名坐牢，今年2月獲得假釋，假釋期本月底終止。律師周六（17日）說明，戴克辛獲得王室赦免，假釋提前2星期結束，明天（18日）生效。距離他的女貝東塔兒由國會投票選為新任總理僅1天。

綜合《曼谷郵報》、路透社報導，戴克辛（Thaksin Shinawatra）的律師溫雅特（Winyat Chartmontri）周六表示，上個月適逢泰王壽辰，王室針對大約7500名囚犯給予赦免，戴克辛是其中之一，他的假釋期原定8月31日結束，王室赦免後得以縮短2周，18日生效。

戴克辛2023年8月22日返抵曼谷機場，結束流亡生涯受審。

戴克辛是泰國政壇重量級人物，他身處於家族與盟友長達20年權力傾軋的核心，也是保皇派、高階將領、幾大富裕家族組成的關係網核心，這些派系與勢力長期影響泰國政府與機構。他是目前執政的為泰黨創辦人。

2006年軍事政變導致時任總理戴克辛下台，2008年他聲稱無法在充滿政治動機的氛圍之中獲得公平審判，走避海外逃避牢獄之災。去年8月，他以戲劇化之姿結束15年流亡生涯返國受審，因2001年至2006年總理任內濫用職權、利益衝突等罪名遭法院判刑8年，當庭發監，入監後隨即以身體不適為由住進警察醫院，後來刑期大幅縮短為1年，住院時間合計長達6個月，今年2月以年齡、健康因素、刑期過半等理由獲得假釋，假釋之後經常走訪各地。

戴克辛的小女兒貝東塔15日獲泰國國會投票通過出任新總理。圖為投票開始前所攝。（美聯社）

戴克辛的政壇盟友、地產大亨賽塔（Srettha Thavisin）周三才因人事任命不符道德原則遭憲法法庭判處違憲而下台。戴克辛37歲的女貝東塔（Paetongtarn Shinawatra）周五在國會囊括將近3分之2的贊成票獲選為新任總理，成為家族之中出任泰國總理第4人。前面3人依序是戴克辛、戴克辛的胞妹盈拉（Yingluck Shinawatra）、戴克辛另一個妹妹的夫婿頌猜（Somchai Wongsawat）。貝東塔當選之後，不僅創下泰國總理最年輕紀錄，也是歷來女性總理第2人。

泰國地方媒體組織聲稱，戴克辛在本月22日會出席一場研討會發表「泰國願景」主題演說。不過，戴克辛的官司還未完全徹底了斷，戴克辛2015年5月在首爾接受南韓媒體訪問時聲稱泰國樞密院支持2014年政變，推翻時任總理的胞妹盈拉，今年5躍泰國警察總長以「冒犯君主罪」起訴戴克辛，下次出庭日期是本月19日。戴克辛最近曾試圖向法院申請許可赴杜拜就醫但未獲准，杜拜是他流亡海外期間居留最久的城市。