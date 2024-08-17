韓國男團SHINee成員Key出道16年首度舉辦個人演唱會「KEYLAND ON：AND ON」，台灣場今（17日）晚間在高雄流行音樂中心準時開唱，帶來輕快旋律的歌曲〈Good ＆ Great〉、〈Saturday Night〉、〈I Wanna Be〉揭開序幕，以辨識度極高的清澈嗓音賣力唱跳，近4000位粉絲舉著湖水綠色應援手燈一起搖擺。

舞台設計成大型自動販賣機，完美展現出他才華洋溢的百變面貌，隨著燈光逐漸暗下，他在歌迷熱情的尖叫聲從2樓升降舞台登場，高喊一聲「高雄，你們想我嗎？今晚準備好要嗨了嗎」，拿著手麥唱跳〈Good ＆ Great〉，開場一連唱完4首歌，台灣SHINee World超給力，2、3樓座位區立刻送上排字應援「台灣愛Key」。

Key在演唱會上帶來多首個人代表歌曲。（遠雄創藝提供）

Key看到後驚訝直呼「我連打招呼都還沒說，怎麼就有應援了？」粉絲敲碗「拍下來」，他嘴甜答應「那等下把每個應援都拍下來，因為一開始就這樣排字，讓我覺得今天應該不只這樣吧？我們等下輪流拍下很多很棒的照片吧！」看著歌迷意志堅強舉著應援，他還虧「你們是不是只有說好舉的時間，但沒約定好放下的時間」。

來到高雄開唱，Key秀出語言天才實力，親切地用中文說：「大家好，我是SHINee Key，感謝大家來看我在高雄的第一場個人演唱會，今天就拜託大家了，我今天很開心。」來到南部開唱，他少不了撂幾句道地的台語問候「打給好」、「乾蝦」、「多蝦」，不論是精彩的舞台演出，還是與歌迷的零距離交流都誠意滿分。

接著唱到歌曲〈BAD LOVE〉時，舞台瞬間轉換成深紅色佈景，Key拿著立麥登台，搖滾又狂放的演出，掀起4千觀眾尖叫聲連連，他再度秀出中文提問「覺得怎樣好聽嗎」、「大家有享受嗎」，粉絲用熱情尖叫聲回應，他則滿意地點點頭，並繼續用中文介紹「下一首叫〈Fresh〉」，拿著手麥帶來接下來的舞台。

來到安可環節，Key果然遵守承諾拍下了3種合照，彩虹應援、排字應援、丟彩帶應援全都有，他感性致謝：「今天意義非凡，一天內享受到這麼多種應援。」並加碼了一首沒在歌單的〈Forever Yours〉，接著說：「今天得到很多愛了，謝謝大家給我很多力量，帶著滿滿的能量回到韓國。」最後用歌曲〈Gasoline〉作為收尾，他走到舞台中央向觀眾席90度鞠躬，並用中文大喊「高雄，我們再見」，結束本日演出。

不僅如此，粉絲還準備了珍珠奶茶、排隊美食牛軋糖、經典泡麵口味花雕雞麵以及濃厚台灣味的「阿嬤袋」茄芷袋送入後台，Key除了在IG認證以外，也親自在台上致謝歌迷的驚喜，「剛剛已經先灌了一杯珍奶」，還吃了主辦單位準備的芒果冰。