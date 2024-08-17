大陸央視網17日報導，中國大陸商務部等7部門16日正式發布《關於進一步做好汽車以舊換新工作的通知》，新一輪汽車以舊換新政策正式啟動，新政策落地，將帶來：補貼標準提高，最高可獲得2萬元（人民幣，下同，約合新台幣8.8萬元）。補貼範圍擴大，提高中央資金支持比例。縮短補貼發放時長，加快補貼申報審核。新政拉動汽車回收量，迅猛增長等新變化。

報導指出，此次大陸汽車以舊換新政策提高了報廢更新補貼標準，對符合條件的汽車報廢更新，將補貼標準由此前的購買新能源乘用車補貼1萬元、購買燃油乘用車補貼7000元，分別提高到2萬元和1.5萬元，都增長了一倍以上。

另外，新政策將汽車以舊換新的補貼範圍進一步擴大，將個人消費者乘用車置換更新納入補貼範圍。大陸直接向地方安排超長期特別國債資金，支持地方自主實施汽車報廢更新和置換更新，有利於更加快速便捷地將真金白銀的優惠直達消費者。

在補貼申報方面，個人消費者可以在明年1月10日前，通過登錄全國汽車流通資訊管理系統網站，或「汽車以舊換新」小程序，按要求填報個人資訊和車輛資訊，上傳相關證明材料等，向補貼受理地提交補貼申請。

報導稱，從今年三月大陸開展汽車「以舊換新」活動以來，政策逐步落地見效。大陸商務部數據顯示，截至8月13日10時，已收到汽車報廢更新補貼申請超過60萬份，單日新增已超過1萬份。在汽車報廢更新補貼政策實施後，汽車報廢量迅猛增長。其中，7月大陸汽車回收量73.1萬輛，同比增長93.7％。