65歲資深樂隊老師孔鏘（莊永軒）是台灣各大節目御用的老師，其幽默又風趣的伴奏配樂，讓他聲名大噪。事實上，孔鏘總共歷經3段婚姻，更自嘲19歲就鬧出人命，離婚時還「淨身出戶」，原因卻暖爆大家。

孔鏘近日在《單身行不行》分享，他在19歲時與初戀情人奉子成婚，由於年代保守，他不想逃避責任，「19歲就鬧出人命來了！我還是負責任！」不過年紀輕輕就得揹負龐大的經濟壓力，拚命賺錢的他卻完全忽略了第一任老婆和2個孩子，每次回家就像看到陌生人一樣，維持了10年便結束婚姻。

孔鏘透露，他把所有財產通通交給前妻。（圖／YT@單身行不行）

談到第二段婚姻，孔鏘笑談，因為2位孩子處於叛逆期，一天到晚在學校打架，逼得他早上7、8點就要拿著節目贈送的海報、專輯到學校道歉，分身乏術的他便想替孩子找個媽。無奈結婚後，第二任妻子卻希望他能做一份朝九晚五的工作，而且禮拜天能陪伴全家人，「但是我們這行，常常禮拜天要加棚啊！」

不過孔鏘坦言很對不起第二任前妻，明明跟了他好多年，還為他生下第三位孩子，家庭都照顧得很好，便決定離婚後「淨身出戶」把所有財產通通交給第二任前妻，「我把我僅有的全部都給你。」談到這兩段婚姻帶來的教訓，孔鏘終於體悟到「婚姻不能太自我！」要為對方多多著想。

孔鏘和她第三任妻子（右）。（圖／孔鏘FB）

所幸，孔鏘幸運遇到了現在的妻子，「最重要的是，她選擇跟我在一起，她不生，認為我有三個小孩，只要把我三個小孩帶好、照顧好，她就覺得OK了！」也因為無後顧之憂的關係，包含節目、演唱會等等，孔鏘的成績事業越來越好，十分感謝現任妻子無條件的付出。

孔鏘回憶，有次現任老婆上節目被問「妳老公離了好幾次婚，妳難道都不怕嗎？」但她卻大方表示，「他（孔鏘）本來是一塊石頭，被前面兩位姊姊（指前妻）調教到變成一顆鑽石，現在放在我手裡有什麼不好呢？」讓孔鏘印象深刻。