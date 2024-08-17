高雄市長陳其邁（右二）17日晚間出席海洋派對活動，圖為他與民眾互動。（高雄市新聞局提供／林瑞益高雄傳真）

夏天即將結束，高雄市海洋派對於今（17）日起至25日登場，高雄市長陳其邁今晚邀請民眾闔家到高雄參加海洋派對或參加水上活動，現場有吃又有拿，活動多元又豐富。

陳其邁表示，今年有非常多不同的特色，包括水上鋼鐵人，這是邀請國際好手來台表演，第一次來到台灣就選擇高雄。其次，則是全新的親水氣墊遊具，共有4座全新打造的遊具設施，民眾也可逛遊艇展。另外，還有許多水上的活動，包括搭乘遊艇遊港、SUP（立式划槳）、獨木舟、自力造筏等項目。

陳其邁邀請大家到高雄玩，配合大港閱冰等各式各樣的活動，有吃又有拿，一定非常適合全家一起旅遊，也可以在大港橋旁邊拍照，留下非常完美的暑假回憶。

高雄市海洋局說，高市府藉此活動落實行政院所提出的「向海致敬」政策，積極推廣水域休閒活動，並延續「還河於民」等政策，將愛河水域活動延伸到港灣，持續發展海洋產業，並培植許多海洋休閒運動及產業人才。