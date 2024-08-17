民眾黨主席柯文哲擔任台北市長時的京華城案，被控涉嫌圖利，北檢日前以被告身分傳喚前台北市副市長彭振聲，訊後諭令限制出境、出海及住居。對此，前立委郭正亮17日就表示，「這有兩個部分，圖利罪的定義是你明知那你還做，那就是變成說你是不是有真的介入這個決策？都委會、彭振聲是不是你交代的？另外一個可能是更麻煩，就是你所涉及的三大案，那些集團有沒有捐政治獻金給你？這就很麻煩了」，引發討論。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，「柯文哲是京華城比較麻煩，這就是有沒有涉及圖利」，郭正亮指出，「這有兩個部分，因為圖利罪的定義是你明知那你還做，那就是變成說你是不是有真的介入這個決策？都委會、彭振聲是不是你交代的？另外一個可能是更麻煩，就是你所涉及的三大案，那些集團有沒有捐政治獻金給你？這就很麻煩了」。

郭正亮最後也說，「檢察官認定的標準比法官要低，他就認為是對價，檢察官就起訴了，我不知道柯文哲有沒有，但現在這個政治獻金案剛好提供檢調去徹查的機會」。