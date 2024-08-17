電影《鬼才之道》主演4人陳柏霖、王淨、百白、瘦瘦17日在中元節前夕出席厲鬼派對，不只在市集大啖美食，更與觀眾玩起「划鬼才拳」，一到遊戲環節，全被激起勝負欲，狠甩形象大解放，也讓有「遊戲王」之稱的王淨傻眼直呼：「沒想到會有人比我還瘋！」

談到日前(G)I-DLE成員舒華看完後在IG打卡，陳柏霖透露，之前有一起在紐西蘭錄節目《出去一下》，「剛好舒華在台灣就有邀請她進戲院看電影，很開心她很喜歡《鬼才之道》」。而被問到是否有受邀觀賞舒華所屬團體(G)I-DLE在10月初在台北小巨蛋的演唱會，陳柏霖表示，有時間的話，一定會到現場力挺好友。

百白（左起）、瘦瘦、王淨、陳柏霖現身為《鬼才之道》造勢。（牽猴子提供）

另外，日前香港導演元奎驚傳逝世的消息，在剛出道沒多久就在電影《千機變II之花都大戰》與對方合作過的陳柏霖坦言，雖然已10多年未見，但聽到消息的當下仍非常震驚，憶起當時2人的合作，他表示，那是自己首次接觸武打戲的拍攝，「那時候算是我第一次去練功、亂武、扎馬步，想起來現在還是很謝謝他當初的指導。」

活動聚集眾多影迷前來，聊起片中角色的中元假期，陳柏霖飾演的Makoto原本想約張榕容飾演的凱薩琳去「九泉度假村」，卻始終未能鼓起勇氣邀約，陳柏霖笑說：「電影中我們是熟識30多年的情誼，跨出這步還是需要勇氣，希望電影如果有續作可以再給Makoto一個機會。」王淨飾演的同學則在這天回到老家，此段也讓許多觀眾忍不住流淚，「它讓我相信，已離世的家人好像還是在身邊看顧著我。」

百白則分享電影中他回到墓園，看著管家來祭拜，是最難演的一段，「我沒有死過，也無法想像家人連中元節都不來看我的心情，但拍攝當下突然忍不住情緒的哭了出來，覺得自己好像在那個空間裡幫那裡的某些靈魂演出了心聲，說不定冥冥之中有些神祕的力量助我一臂之力呢！」瘦瘦飾演的柯國隆重新登入了生前最愛的線上遊戲。

厲鬼派對上4人還邀請畫了鬼妝的民眾上台組隊玩遊戲，有民眾以王淨飾演的同學造型現身，組成「同學三姐妹」還有影迷扮成小幽靈，創意造型讓眾人驚豔，王淨興奮說道：「感覺可以角逐今年的金鬼獎了。」陳柏霖則復刻片中台詞大讚：「你一定會中！」