今（17日）晚11時開始，就是農曆七月十五中元普渡，《搜狐網》整理了10個地方，呼籲一般人沒事不要在中元節晚上前往，有兇案現場、車禍災難現場、道觀、寺廟周圍等，避免衝撞到好兄弟。另名門命理教育協會創會理事長、命理師楊登嵙則表示，孕婦等3類人7月去寺廟不可以摸神像、香爐、供桌、光明燈、筊杯等法器。

七月十五10個最好不要去的地方：

1. 兇案現場：民間傳說，這些地方的鬼是最兇的，因為祂們覺得自己死的太慘了，影響該地怨氣沖天。

2. 車禍等災難現場：死於災難的人如果沒得到超度，或超度力度不夠，會導致祂們每天晚上在那個現場重複受難。

3. 宮廟周圍：因為中元節好兄弟出來，有冤情就會到道觀、寺廟申訴，入夜之後，首先不該流連的地方就是道觀、寺廟周圍，否則有可能衝撞到好兄弟。

4. 久無人住的荒村、荒屋，陽間的人就是陽氣，當人多了，陽氣就足了。荒村、荒屋因為沒有人氣，所以不太適合中元節晚上前往。

5. 火葬場，古代火葬場在對應的位置都會用鞭炮驅邪，現在不流行放鞭炮，民間傳說，某些對陽間有留念的好兄弟會在附近徘徊。

6. 醫院周圍，醫院是救死扶傷的地方，但同樣是和平時期死人最多的地方。很多醫院會設置太平間，身體弱的人切忌不可深夜在這些地方走動，特別是住院待產的孕婦，半夜更別在醫院周圍溜達。

7. 亂葬崗或無人整理的墳場，一些墳墓區因為後人不在或沒人打理，或有些孤苦之人的喪葬之地，民間傳言，這些地方最多孤魂野鬼了。

8. 電梯，因為電梯的特性，據說容易讓某些好兄弟認為這是進入地府的通道。

9. 池塘邊，湖泊河深潭邊，因為陽光在水下的影響力不大，且河邊、溪邊本來就比較危險，晚上更應該避免靠近。

10. 地下道，地表下的通道，晚上的時候都盡量別走，這和電梯的說法有點類似，且很多刑事案件都選在偏僻無人的地下通道，7月晚上盡量沒事別到這類地方。

另據《三立新聞網》今日報導，楊登嵙指出，雖然農曆七月到廟裡拜拜還是可以，但有3類人別去摸法器，包括月經來潮的女性、家裡一年內有喪事的人、坐月子的產婦和先生，神像、香爐、供桌、光明燈、筊杯（能用銅板替代)都算在法器之內。

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