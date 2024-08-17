24歲的大陸女星黃一鳴自選秀節目《青春有你2》出道，去（2023）年未婚生下女兒「閃閃」，隨後自曝孩子的爸爸就是大陸前首富王健林的獨子王思聰。日前才傳出男方已經私下認私生女，沒想到16日又流傳一段「女兒叫爺爺」的影片，疑似是王健林也出面認孫女了。

微博16日突然出現一個熱搜關鍵字「曝黃一鳴女兒是爺爺認的」，有網友爆料指出，8月初黃一鳴的閨密曾上傳一段小孩叫爺爺的影片，隨後黃一鳴的團隊就宣佈解散，且連續10天都沒有更新動態，等到恢復直播後，黃一鳴竟按讚了「爺爺認娃」的留言，因此猜測中途消失的時間，應該是黃一鳴去跟王健林商量扶養費的事情了，

雖然該片段僅短短的5秒鐘，閃閃也只是對著鏡頭喊出1聲清晰的爺爺，還俏皮地吐舌，但「叫爺爺」的影片仍被網友瘋傳，掀起熱烈討論，「王健林躲在被窩裡：哎，哎，哎」、「王健林：哎呦，怎麼突然有孫女啦」、「真的假的啊，她生這個孩子真是賺足了熱度和財富」、「這也太像，比王思聰像王健林」。

事實上，黃一鳴日前才透露自己將搬家和停播一陣子，表示以後直播改成「隨緣播」，沒想到就外傳王家提供她豐厚條件安頓，給出要價5000萬人民幣（約新台幣2.3億元）的上海豪宅，以及一年300萬的撫養費（約新台幣1373萬元）；對此，黃一鳴並未正面回應，反而語帶玄機說「大家都知道的事」，帶給外界想像空間。