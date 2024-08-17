據日本共同社17日報導，多名相關人士16日透露，日本防衛省已基本敲定8月底將彙總的2025年度預算申請，防衛費預計首次超過8兆日圓（約新台幣1.6兆元）創新高。為了強化島嶼防衛，將計入驅逐入侵敵方的攻擊型無人機採購費，擬在自衛隊正式部署。

岸田政府為了徹底強化防衛力，2023至2027年度的五年防衛費將共計達到約43兆日圓（約新台幣8.44兆元）。2025年度突破8兆日圓是據此要求，從2022年度原始預算的約5.4兆日圓，到2023年度的約6.8兆日圓、2024年度的逾7.9兆日圓，防衛費連年迅速攀升。

不過，共同社指出，鑑於發現2023年度有大量預算未用完，有關何時啟動籌措部分財源的增稅的決定被推遲。增稅的合理性或將引發討論。

岸田政府把防衛力強化七大支柱之一的「無人裝備品防衛能力」推進運用。由於能夠降低戰鬥造成的人員損傷，無人機被視為將徹底轉變現代戰爭樣貌的「規則改變者」，政府也力爭在海上和陸地部署。

日本首相岸田文雄14日宣布放棄尋求連任，不參加9月自民黨總裁選舉，各路人馬已為爭逐大位磨拳擦掌。日本政府官員和安全專家表示，在地緣政治不確定性明顯增加的今天，日本尤其需要強有力且堅定的領導人。

《紐約時報》報導說，日本是美國的重要盟友，不僅要面對一個越來越咄咄逼人的北韓，還要應對中國帶來的威脅，包括中國與俄羅斯不斷加深的經濟和軍事關係，以及在台灣問題上發生衝突的擔憂。岸田在執政期間與美國總統拜登密切合作，增強了這兩個長期盟友之間以及日韓之間的軍事和經濟合作，韓日關係多年來一直處於緊張狀態。岸田還顯著提升了日本的軍事防禦能力，打破了數十年來限制軍費支出的前例。

慶應義塾大學國際政治與安全教授神保謙表示，安倍和岸田的政府「相對穩定，這對日本的外交有利」。神保謙表示，雖然岸田最終沒有足夠的能量來改善執政黨在日本的聲譽，但他發揮了長期擔任外務大臣的優勢。

神保謙表示，下一任自民黨領袖面臨的挑戰將是應對國外政治的不確定性，尤其是美國總統大選的不確定性，並在日本國內推行能獲得日本人民支持的政策。他補充道，「日本是否會再次出現一個長期執政的政府，這還無法確定。」

在美中關係緊張之際，日本全面倒向美國。2022年12月，岸田文雄上任一年多就通過新版《國家安保戰略》等「安保三檔案」，標誌著日本戰後防衛戰略的大轉折，寫明日本擁有「反擊能力」，且打破防衛預算不超過GDP1％的慣例，將其提高至2％。

東京大學學者林泉忠認為，岸田政權在安保方面讓美國非常滿意，但同時得罪中國，使得中日關係處於充滿不確定和模糊的狀態，「這讓中國一直猶豫到底要不要跟日本交好」。

他表示，中國經濟疲弱，本來應該拉攏日本去刺激國內旅遊業和投資，但疫情後北京一直沒有重啟對日本人的免簽安排，甚至接連拘禁赴華的日本學者，而日本排放核廢水後中國大動作禁止日本水產也讓雙方關係轉差。

林泉忠說：「要是核廢水有問題，第一個遭殃的肯定是日本人，中國這些動作讓人感覺是故意刁難，這讓岸田文雄更加鐵了心。他當了首相三年，一次都沒有訪問過中國。」