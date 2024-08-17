土耳其國會16日上演流血群毆場面。

土耳其議會16日發生了一場拳擊鬥毆，起因是反對派議員今年被剝奪議會豁免權而陷入爭論。路透報導，這場持續30分鐘的騷亂造成至少2名議員受傷，迫使聽證會暫停。議員最終返回議場投票，否決了反對派恢復律師兼人權活動家阿塔萊（Can Atalay）議會任期的動議。

阿塔萊在去年的選舉中獲勝，期間他正在監獄中競選。議會16日爆發鬥毆的原因在於，執政黨正義與發展黨（AKP）議員奧扎蘭（Alpay Ozalan）對左翼土耳其工人黨（TIP）議員西克（Ahmet Sik）發起攻擊。西克曾譴責政府對待阿塔萊的做法。

「你們稱呼阿塔萊為恐怖分子並不讓人驚訝，」西克說。「所有公民都應該知道，這個國家最大的恐怖分子就是坐在那些席位上的人，」他補充說，指的是執政黨。

在土耳其議會召開的一次特別會議上，執政的正義與發展黨（AKP）議員與工人黨（TIP）議員發生了暴力衝突。（路透社）

前足球運動員的奧扎蘭此時走到講台前，將西克推倒在地。

西克倒地後，被AKP議員多次毆打。同時間數十名議員也衝上講台參與了打鬥。有些人试圖制止冲突。血跡濺灑在發言人講台的白色台階上。

副議長在拳鬥後宣布休會。經過三個多小時的休息，會議重新召開，這次由議長主持，而不是副議長。

在土耳其議會召開的一次特別會議上，執政的正義與發展黨（AKP）議員與工人黨（TIP）議員發生了暴力衝突。（路透社）

在投票中，議會對TIP的西克因其對AKP的言論進行了譴責，AKP的奧扎蘭（Alpay Ozalan）也因對西克的身體攻擊受到譴責。 主要反對黨CHP的領導人表示，這種情況「令人羞愧」。 CHP領導人奧澤爾（Ozgur Ozel）對記者說：「議員們拳打其他議員，甚至是女性。這是不可接受的。」

親庫德族的民主黨（DEM）黨團主席科基吉特（Gulistan Kocyigit）也遭到殴打，她表示執政黨試圖通過暴力來壓制反對派。「很明顯，他們是有備而來並且經過計畫的……他們試圖用壓力、暴力和武力來壓制我們的言論和聲音，」科基吉特說。

路透表示，雖然鬥毆不常見，但土耳其議會內的衝突並不罕見。