國產文旦種植面積逾3,700公頃，年產量約6萬2千公噸，產地遍布全臺灣，農業部統計，著名的十大文旦產區，由北至南依序是新北八里、苗栗西湖、雲林斗六、嘉義竹崎、臺南麻豆及下營、宜蘭冬山、花蓮瑞穗及玉里、臺東東河等，每個產區各具特色。

農業部農糧署17日表示，今年文旦產期前夕雖逢凱米颱風影響，但帶來充沛的雨量，反而有助於果實發育，近期各產地抽樣檢測結果皆無乾米果實，且糖度超過10度以上，高者更達12-15度，兼具香氣盈滿、果肉多汁及酸甜平衡的絕佳風味，顯示今年文旦品質甚佳。

適逢文旦產期正式開始，農糧署輔導文旦策略聯盟與實體零售、線上平台及炸雞業者等國內七大通路合作，於國內便利商店(全家便利商店、統一超商)可以購買到產銷履歷文旦截切盒等系列產品，量販超市(全聯福利中心、家樂福)搭配中秋檔期活動推出促銷活動，異業企業(胖老爹美式炸雞)協助銷售花蓮鶴岡文旦禮盒回饋社福活動，另有企業團購平台鼓勵百大企業加強採購，以及農良直賣所相挺農友，滿額享8折優惠等折扣好康活動，整合通路拓展國內市場，歡迎民眾多多採購國產文旦。

農糧署表示，近年來輔導農友導入產銷履歷驗證等溯源制度，加上農業部所屬試驗改良場透過技術服務團隊推動草生栽培、三級品質管理制度及早收栽培技術等併進下，國產文旦品質日益增進，再配合落實外觀、大小、重量及甜度等分級制度，有效區隔市場，以確保民眾在消費據點可以買到最佳品質的國產文旦，整個秋季都是最佳賞味期間。