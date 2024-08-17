數字會說話！今年前7個月陸經濟穩定向好有支撐有底氣。（大陸央視）

數字會說話！今年前7個月陸經濟穩定向好有支撐有底氣。（大陸央視）

大陸央視17日晚間《新聞聯播》報導中國大陸在服務消費、工業生產、就醫體驗等方面取得的新成績，多領域齊頭並進彙聚蓬勃生機，中國大陸經濟穩定向好有支撐、有底氣。

報導稱，大陸服務消費潛力持續釋放，最新數據顯示，1-7月服務零售額同比增長7.2％，增速高於同期商品零售額4.1個百分點。

近期，大陸發布促進服務消費高品質發展的20條舉措，未來將挖掘餐飲住宿等基礎型消費潛力，激發文化娛樂等改善型消費活力，培育壯大數位消費、綠色消費、健康消費等新型消費。

據報導，最新數據顯示，7月大陸規模以上工業增加值同比增長5.1％。工業生產保持較快增長，產業結構持續優化。

7月工業41個大類行業中，33個行業增加值同比實現增長。其中，裝備製造業增長加快。規模以上裝備製造業增加值同比增長7.3％，拉動規模以上工業增長2.4個百分點，貢獻率接近五成。

7月製造業新動能加快培育壯大。從行業看，航空航天器及設備製造業、電子及通信設備製造業、電腦及辦公設備製造業等高端裝備行業增加值同比達到兩位數增長。

從產品看，民用無人機、服務機器人、積體電路、工業機器人也都實現了兩位數的較快增長。

此外，綠色產品快速增長。新能源汽車產量同比增長27.8％，多晶矽產量增長27.3％，風力發電機組產量增長39.6％。

報導指出，大陸衛健委等部門去年5月啟動了為期三年的改善患者就醫體驗行動同步評估，結果顯示，一年多來，改善醫療服務取得了階段性成效。

評估顯示，大陸已有85％以上二級以上公立醫院開展預約診療服務，各醫療機構進一步優化門診流程設計，已有超過5500家二級以上的綜合醫院建立「一站式」服務中心，其中多學科診療服務方式推廣到2000多家二級以上醫院，累計有200多個地級市開展檢查檢驗結果的互通共用，2023年大陸三級公立醫院門診患者預約到院後平均等待時間縮短至17.72分鐘，大陸已有3000多家醫療機構提供「互聯網＋護理服務」。

在重大基礎建設，大陸央視還報導了16日渝昆高鐵渝宜段、包銀高鐵寧夏段已進入運行試驗階段。西安至十堰的西十高鐵山陽跨福銀高速特大橋順利合龍。