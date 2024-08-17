邁入170年的鷄籠中元祭於17日迎來盛大的放水燈遊行活動，吸引大批民眾觀禮。圖為基隆市長謝國樑（中）與基隆市議長童子瑋（左二）、前市長張通榮（右二）一同舉匾合影。（徐佑昇攝）

邁入170年的鷄籠中元祭於17日迎來盛大的放水燈遊行活動，吸引大批民眾觀禮。基隆市長謝國樑期望基隆能消弭目前罷樑惡質的衝突與對立。（徐佑昇攝）

邁入170年的鷄籠中元祭於17日迎來盛大的放水燈遊行活動，吸引大批民眾觀禮。圖為仁愛國小結合辦桌意象的舞蹈表演。（徐佑昇攝）

邁入170年的鷄籠中元祭於17日迎來盛大的放水燈遊行活動，吸引大批民眾觀禮。（徐佑昇攝）

邁入170年的鷄籠中元祭於17日迎來盛大的放水燈遊行活動，吸引大批民眾觀禮。圖為各式宗親會花車。（徐佑昇攝）

邁入170年的鷄籠中元祭於17日迎來盛大的放水燈遊行活動並封街，吸引大批民眾觀禮。（徐佑昇攝）

邁入170年的鷄籠中元祭於8月17日迎來盛大的放水燈遊行及施放水燈頭活動。今年由張廖簡宗親會擔任主普，各大宗親會攜手呈現絢麗花車和豐富文化表演，吸引大批民眾觀禮，啟動儀式還施放煙火並鳴笛，更增添慶典氣氛。基隆市長謝國樑致詞還提到中元祭背景的漳泉械鬥「化干戈為玉帛」的典故，希望基隆消弭惡質的衝突與對立。

今（17日）晚遊行天氣不錯，聚集了大量市民，各宗親會也基於「輸人不輸陣，輸人歹看面」的傳統較勁心理，主普與各姓氏宗親會精心策畫，呈現多項精彩遊行項目。

活動剛開始時，在民眾倒數中，由基隆市文化中心施放絢麗煙火，並搭配拖曳船的鳴笛與噴水禮啟揭幕。首先由本次主普張廖簡宗親會打頭陣，由基隆市前市長張通榮帶領隊伍，陸續還有基隆女中儀隊、原民、新住民以及各式傳統與新式舞蹈表演等加入，讓現場氣氛嗨到最高點。

謝國樑表示，今晚的放水燈遊行，是鷄籠中元祭的重要環節之一，大家都付出了無數心血，讓這場遊行更加精彩絕倫，他特別感謝主普的張廖簡姓宗親會以及所有參與的宗親會代表，不僅傳承了歷史，更將基隆的文化魅力展現在世人面前，並邀請市民在遊行結束後，一同前往八斗子望海巷，參加充滿意義的放水燈頭儀式。

謝國樑也強調，作為全國首個登錄的重要民俗活動，鷄籠中元祭已邁入第170個年頭。以字姓輪值主普的特色，象徵著漳泉械鬥化干戈為玉帛。「基隆現在也正需要消弭惡質的衝突與對立，恢復社會和諧與共存共榮，就如同流傳百年的雞籠中元祭帶給我們後人的啟示一般」，謝的致詞，也被認為是暗指罷樑導致衝突，各方應邁向和解。

基隆市議長童子瑋表示，我們常說「讓世界看見台灣」，今天更是「讓世界看見基隆」。鷄籠中元祭是國家無形文化資產「第一號重要民俗」，全台12大慶典之一。這是基隆的驕傲，更是台灣最經典的文化之一。也祈願我們的國家持續在民主、和平、繁榮的道路上前進。