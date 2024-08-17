民眾黨主席柯文哲政治獻金假帳風波扯出案外案，網紅「四叉貓」劉宇列出2024總統大選競辦幕僚「薪資排行」，其中民眾黨佔12人，時任柯競辦副總幹事陳智菡平均月薪更高達20萬。對此，國民黨台北市議員游淑慧17日就表示，「對於民眾黨的政治獻金，去糾結每一筆坐計程車的錢以及支出是否合理，甚至公布陳智菡的薪水，這非常沒有意義」，引發討論。

游淑慧17日在政論節目《新聞大白話》中表示，「京華城分成兩個部分，一個是圖利，只要違反法令給他人利益就是圖利，如果有對價就更麻煩，可能是收賄、貪污，目前議會專案小組在查的是，在專案決策過程之中有沒有異常的狀況」，游淑慧同時也提到，「民眾黨的政治獻金，去糾結每一筆坐計程車的錢以及支出是否合理，甚至公布陳智菡的薪水，這非常沒有意義」。

游淑慧強調，「現在的問題在木可金流的問題，再來那些虛假交易，那筆錢是幾百萬，尼奧沒收到這些錢，這些錢又從競辦的帳戶提出了，那這到哪裡去了？沒有發票、錢又不見了，這才是柯文哲要去追查的」。

游淑慧最後也說，「錢到哪裡去了？這部分是否流入私人的口袋，如果是下面的工作人員，那就叫中飽私囊，最多就是背信侵佔的問題，但如果是流入候選人的口袋，那柯文哲的政治前途就沒有了」。