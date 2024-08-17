民眾黨主席柯文哲身陷政治獻金風暴，如今又被爆面紙費要900萬元，而14日綠營再爆申報餐費高達96萬元，且後續發票也被外界質疑有諸多疑點。對此，前立委郭正亮17日就表示，「比較麻煩的是吃便當96萬，那已經入帳了，但我們只談法律的話，簡單講就是意圖使人登錄錯誤，基本上都是李文宗、李文娟、黃珊珊的事情，這扯不到柯文哲」，引發討論。

郭正亮17日在政論節目《新聞大白話》中表示，「我覺得一些支出是有些人不懂選舉，像面紙900萬非常平常，立委有73個選區，拿面紙當作文宣，隨便一個區都要10幾萬，這都不是問題，那就是亂爆料，根本就不知道選舉需要哪些文宣，這些都是地面文宣，花的錢都滿大的，如果是選舉習慣的開銷那就沒有什麼」。

郭正亮也提到，「比較麻煩的是吃便當96萬，那已經入帳了，但我們只談法律的話，簡單講就是意圖使人登錄錯誤，基本上都是李文宗、李文娟、黃珊珊的事情，這扯不到柯文哲，除非柯文哲從木可那邊有私吞」，郭正亮最後也說，「就政治獻金案這個部分，柯文哲比較要擔心的是木可的錢，木可的錢是到處在流動的，這只要扯到柯文哲和家人的相關帳戶，那通通都算，他只要這方面沒有，政治獻金案應該沒有法律的責任」。