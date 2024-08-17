資深藝人孫鵬、狄鶯的兒子孫安佐，因為在《拳願明星格鬥賽》活動中和另一名封為「台中燒打雞」、「台中拳王」的導師韓森，突然爆發肢體衝突，雙方也有機會在10月上擂台對決。孫安佐稍早再度發出影片，並自信表示獲勝機率有70%。

孫安佐17日晚間2度在社群PO出影片，影片標題是「擂台測試」，畫面一開始就是孫鵬、狄鶯和孫安佐一家三口的合照，上頭配字：「為自己、為家人奮力一戰，化解仇恨。」而經紀人化身攝影師提問跟「台中燒打雞」韓森對戰的勝算，孫安佐淡定先說：「台上見真章。」

對於和「台中燒打雞」韓森對戰，孫安佐自信表示勝率有7成。（圖／攝自IG sun_gojo99）

隨後，孫安佐被問到勝率多少？他堅定回應：「Fxxking 70%」，經紀人接著說拳賽如果確定的話，就再來訓練一波，孫安佐面無表情地接話：「我訓練從來沒有偷懶過的。」該影片不只有中、英文字幕，還有標籤活動主辦方「拳願」和「燒打雞」，顯見其用心。

孫安佐對於自我體能訓練向來要求甚高。（圖／攝自IG sun_gojo99）

日前在《拳願明星格鬥賽》和另一名導師韓森發生衝突後，孫安佐17日上午首度發出影片回應，他不只態度淡然表示沒什麽大事，同時也向父母喊話：「你兒子很耐打，我沒問題」。晚間2度再PO影片，部分網友也幫他加油：「帥」、「安佐不可能會輸，什麼大風大浪沒見過」、「加油強壯孫華哥」、「把烤雞吃掉」、「點台了」、「加油」。