烏克蘭庫斯克攻勢期間，這一個週末有些煎熬。消息指出烏軍損失了不少高價支援武器，俄國防部先後公布的無人機影片顯示，包含2套海馬斯多管火箭系統（M142 HIMARS）、2套愛國者3型、 1套德國IRIS-T防空系統，遭到俄羅斯砲兵、航空太空軍（VKS）和陸基地對地飛彈摧毀。

Today was probably the worst day for the Armed Forces of Ukraine since February 2022.



Let's walk through it.



The Russians started the day off by destroying two HIMARS launchers at their hide site in Sumy. This has likely ended GMLRS support for the Kursk operation temporarily. pic.twitter.com/wNLYHAWxHz — Armchair Warlord (@ArmchairW) August 16, 2024

在與庫斯克相連的蘇梅地區，2套海馬斯多管火箭系統（M142 HIMARS）遭到俄羅斯偵查無人機發現，隨後使用伊斯坎達爾飛彈（9K720 Iskander-M）擊毀，由於被彈後發生了火箭自燃發射，因此研判不是偽裝欺敵用的誘餌車輛。

另外，俄軍一名無人機操作員在蘇梅地區現了一套德國IRIS-T野戰防空系統，該車輛處於準備戰鬥位置。隨後，俄軍伊斯坎達爾飛彈的操作小組對其發動打擊。俄羅斯國防部也發布了一段影片，顯示了IRIS-T系統被摧毀的瞬間。影片也展示了從無人機空中跟監的過程，隨後畫面中出現了直接命中的瞬間。影片捕捉到的爆炸畫面未發生嚴重殉爆，是否為欺敵誘餌，尚無法確認。

German Iris-T in the Sumy region destroyed by an Iskander strike. pic.twitter.com/S7RWTFmE2v — ayden (@squatsons) August 16, 2024

此外，另一段俄羅斯國防部發布的影片記錄了在第聶伯羅彼得羅夫斯克州附近的一個機場，一架烏克蘭的MiG-29戰機被飛彈摧毀，起初這架戰機被誤認為是Su-27戰機。影片中顯示一輛卡車接近烏克蘭的MiG-29，隨後發生了飛彈襲擊引發巨大爆炸。對此烏克蘭空軍前發言人伊格納特（Yuriy Ignat）也於社群媒體Facebook發文證實這次襲擊損失。

for @GeoConfirmed @UAControlMap



🔥 The defeat of the MIG-29 fighter of the Ukrainian Armed Forces at the Dnepr airfield by a missile strike from the Iskander OTRK of the Russian Armed Forces.



Location: 48.358881180087046, 35.08172305866676https://t.co/9k55ltOVcf pic.twitter.com/bXKMuktMjC — John Spectator (@johnspectator) August 16, 2024

第四支影片顯示，據稱在第聶伯羅彼得羅夫斯克地區有2套愛國者防空系統被摧毀。如果這一消息得到證實，俄羅斯航空、無人機和飛彈在聶伯河區域威脅就會上升，考慮到烏克蘭手上愛3數量有限，回填這些損失相當困難。這些影片由俄羅斯媒體《紅星》（Zvezda）和《俄新社》（RIA Novosti）發布。