第11屆桃園電影節昨盛大開幕，大愛劇《血．拾人生》今（17日）舉辦世界首映前2集，製作人唐在揚、導演黃常祚率演員宋偉恩、庹宗華、魏蔓、黃薇渟、林思廷、安俊朋出席。宋偉恩在片中飾演血癌患者並需要剃髮演出，他不諱言剃頭髮時也會感到心情沉重，不過比起剃髮的難受，反而是萌生使命感。庹宗華則相當佩服飾演角色的本尊抗壓性，「失去太太、失去兒子，可以想像這是一輩子的痛」。

《血．拾人生》由真人真事改編，描寫血癌病友在艱辛抗癌路上互相扶持的感人故事，監製唐在揚說，《血．拾人生》以溫暖而幽默的方式，呈現血癌患者的奮鬥重生歷程，是非常有溫度的故事，劇組的年輕工作人員也都被劇情感動，幾乎都主動參與了骨髓捐贈建檔，拍攝過程中也遇上花蓮地震頻傳，但大家還是堅持繼續工作，同樣是想要為花蓮帶進希望，吸引大眾回到花蓮旅遊消費。

宋偉恩說，拍攝過程，感受到一種很強的使命感，尤其準備拍攝剃髮重頭戲時，更是親身感受到劇中本尊「朱頤」的心情，「那種濃濃的情緒都瀰漫在我的房間裡」，甚至在殺青之後半個月，他還被問「你是不是剛剛拍完很沉重的角色？」扮演男主角父親朱爸的庹宗華也說，拍攝期間朱爸本尊也到現場探班，主動問能不能與他拍照，庹宗華欣然同意，朱爸隨即拿出了朱頤的照片，放在2人中間，「那一刻，我真的非常感動！」

女主角魏蔓、黃薇渟則是異口同聲表示，在與劇中角色本尊原型進行田調時，從對方身上得到了超乎想像的正能量。黃薇渟說，她扮演的角色，在現實人生中曾經2度復發血癌，卻始終保持樂觀積極，甚至還到處出國旅行。而魏蔓則驚訝於自己扮演的角色，在化療過程中的堅強，特別是劇中主角與捐贈者見面時的感性致詞，更讓她對人生有了不一樣的看法：「生命的每一刻都不平凡，一般人與家人相聚稀鬆平常，但對病友而言，卻是分秒必爭！」