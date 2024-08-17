台北市一名姚姓男子與女性友人小葳（化名）開露營車，前往花蓮太魯閣露營，卻趁小葳熟睡時手伸進內褲內撫摸下體，小葳驚醒，姚男趕緊將手抽出，隔天小葳返回台北後，直接到醫院驗傷提告，法院審理後依乘機猥褻罪，判處姚男有期徒刑1年。可上訴。

判決書指出，姚男與成年女子小葳原為朋友關係。110年9月25日，姚男駕駛露營車，邀請小葳前往花蓮太魯閣國家公園「合流露營地」露營。當晚，小葳因身體不適在露營車內熟睡，不料，姚男竟趁小葳熟睡之際，將手伸入其內褲內側，撫摸她的下體得逞。小葳驚醒後，姚男隨即將手抽回，隔天返家後並無洗澡，直接到醫院把一直穿在身上之內褲脫下給醫師檢查，並向警方報案。

在法庭上，姚男雖承認與小葳一同前往露營，並在露營車內過夜，但他矢口否認猥褻行為，強調自己絕對沒有觸碰小葳下體。辯護律師則主張，本案DNA鑑定結果無法明確證明姚男的犯罪行為，並質疑小葳的證詞前後矛盾。

然而，法院審理後認為，小葳的證詞在關鍵細節上始終一致，且經過詳盡的交叉詰問後，其情緒表現真摯，難以杜撰。此外，檢察官提出的相關證據，包括醫院驗傷報告、露營車車輛資料、以及花蓮縣新城分局擷取的監視器影像，均顯示出姚男有乘機猥褻的行為。

法院認為，姚男辜負了小葳多年的信任，為一己私慾乘機猥褻，對小葳造成嚴重的身心傷害，而事後仍未取得小葳諒解，態度堪稱惡劣。綜合考量案件情節及姚男的背景，法院最終判處其有期徒刑1年。可上訴。

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