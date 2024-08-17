德國政府宣佈將停止向烏克蘭提供新的軍事援助，這是執政聯盟計畫減少開支的一部分。

《法蘭克福匯報》（FAZ）報導，報導引用了非公開的文件和電子郵件，以及與熟悉此事的人士的討論，德國對烏克蘭援助禁令已經生效，新的援助資金請求都會受到影響，但不包括之前批准的援助，

德國財政部長林德納（Christian Lindner）在8月5日發給國防部的信中表示，未來的資金將不再來自德國聯邦政府的預算，而是來自遭到凍結的俄羅斯資產的收益。

德國和其他七國集團（G7）國家在6月達成初步協議，利用約3000億美元的俄羅斯主權資產的價值來確保向烏克蘭提供500億美元的貸款。但各國政府尚未就該計畫的具體細節達成一致，技術性談判可能會拖延幾個月。

作為歐洲對基輔的主要軍事援助供應國，德國上個月已經表明了對烏克蘭的政策轉變，當時社會民主黨、綠黨和自由黨的執政聯盟通過了一項2025年預算草案的初步協議。根據《POLITICO》所見的妥協方案，未來對烏克蘭的援助計畫將削減一半，降至40億歐元，以滿足其他開支優先事項。

林德納在內閣於7月中旬批准預算草案後表示，烏克蘭將不得不更多依賴「歐洲來源」的資金以及凍結的俄羅斯資產的預期收入，但目前尚不清楚這筆資金何時會流入。

有關烏克蘭援助的爭議加深了柏林執政聯盟內部的裂痕，該聯盟因預算和福利等一系列問題的內部鬥爭而已經受到損害。綠黨領袖及經濟部長哈柏克（Robert Habeck）本周表示，他計畫在2025年聯邦選舉中作為綠黨候選人競選總理，這讓他所屬的執政聯盟的存續變得更加不確定。