民眾黨主席柯文哲的總統競選總部報帳疑雲風波，爭議越演越烈。前立委陳琬惠坦言，她對時任競總總幹事的黃珊珊在帳務方面的處理，還是有非常多的不諒解。
陳琬惠17日在政論節目《新聞大白話》中表示，她相信柯文哲說的「沒有一塊錢進入任何人的口袋」。黃珊珊跟陳智菡16日接受網紅館長陳之漢訪問時，也是這樣子說的。現在已經在討論面紙、菜瓜布等，每個人都放大來看。
陳琬惠不禁表示，民眾黨的前幕僚真的有夠多，傷心離開的人很多都帶著怒氣。她也跟黨中央呼籲，地方黨部接到的電話，不是只有鼓勵的話，罵人的電話也是有的。
關於帳目的部分，陳琬惠表示，她對時任競總總幹事黃珊珊還是有非常多的不諒解，就算是黃珊珊也承認她責無旁貸，但是很多細節的交代，把太多責任壓在發言人吳怡萱以及民眾黨黨團主任陳智菡、民眾黨副秘書長許甫的身上。
陳琬惠認為，在黨部有更多的工作人員，他們真的非常辛苦，當時有一些跟著做競總競選的工作，但是事實上是做幕僚工作，非常辛苦。
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