英國知名文化刊物《Time Out》最近發布了全球2024年「夜生活」最佳城市排行榜，發動數千人調查，從幾百個城市之中精挑細選13座城市，冠軍是巴西里約熱內盧，台北名列第12名，在3座上榜的亞洲城市排名次佳。

英國《每日郵報》16日報導，《Time Out》14日以夜生活為主軸發布了全球最佳城市排行榜，這個主題是歷年來頭一次推出，剔除得分相對較低的城市，每個國家只納入一座得分最高的城市再進行排名。巴西第2大城里約熱內盧，有如「世界最大派對之都」，幾乎不可能錯失冠軍寶座，夜生活品質得分90居冠。新興的美食熱區到了周末宛如舞池，取代了傳統的夜店。

巴西里約熱內盧有如世界最大的「派對之都」。圖為居民在嘉年華派對跳舞。（資料照／美聯社）

亞軍是菲律賓首都馬尼拉，當地人認為馬尼拉在上榜城市之中開銷最親民，酒吧特調飲品琳瑯滿目。第三名是德國首都柏林，這座城市有諸多傳奇俱樂部，還有充滿高科技色彩的派對場合，貨真價實的24小時不停歇，戶外派對在新冠疫情解封之後回歸，夏季海灘派對廣受歡迎。

第4名為墨西哥西部城市瓜達拉哈拉（Guadalajara），美國德州首府奧斯汀位居第5。第6名到第11名依序為奈及利亞最大城拉哥斯（Lagos）、荷蘭第2大城鹿特丹、英國中部大城曼徹斯特、匈牙利首都布達佩斯、迦納首都阿克拉（Accra）、阿根廷首都布宜諾斯艾利斯。

Time Out reveals the world's 13 best cities for nightlife for 2024, with Rio, Austin in Texas and the UK's Manchester all in the top 10 https://t.co/XG40hrjPFS #manchester #timeout @TimeOutTravel #Austin — MailOnline Travel (@travelmail) August 16, 2024

台北名列第12，《Time Out》的評語關鍵字是「均衡」（balance），這一點至關重要。台北夜生活品質得分72，場所型態多樣，在地人推薦夜市、KTV、夜店、餐館（尤其是火鍋店），氛圍輕鬆，LGBTQ友善場所也很多，喜愛夜生活的遊客會有賓至如歸的感受。第13名是新加坡，除了高端夜店與科技感派對，新加坡人也以「健康享樂主義」（healthy hedonism）出名，例如有些人在派對喝康普茶、不喝酒。

《Time Out》也從沉浸夜生活的工作者DJ視角挑選出3座值得關注的特選城市，分別是西班牙巴塞隆納、香港、澳洲布里斯本。

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