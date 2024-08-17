台南市一名郭姓男子於清明節前掃墓，因在清理祖墳時燒毀多處墳墓雜草，被依失火燒燬物品罪判處拘役30日，可易科罰金，並裁定沒收作案工具打火機與噴燈。可上訴。

根據判決書指出，今年3月20日中午，郭男為準備清明節掃墓，前往台南市學甲區第九公墓整理其叔公的墳墓。郭男持打火機與噴燈燃燒墓前雜草，卻未注意火星四散，引發公墓內火災。火勢迅速蔓延，燒毀約30至40處墳墓周邊的雜草，部分墳墓甚至被燻黑。

案發後，當地里長聞訊趕到現場，發現郭男仍在火場附近，遂上前勸阻，卻遭對方回應「我很有錢，給他罰」，隨後郭男騎車逃離。然其後不久，郭男又返回現場，被趕來的警方當場逮捕，並在現場查獲打火機與噴燈。

案經台南地檢署檢察官提起公訴，法院審理認定，郭男在整理墳墓時未妥善控制火源，導致火勢蔓延，造成公共危險。法官在量刑時，考量郭男犯後態度坦承，並考量其經濟狀況及家庭背景，最終判處拘役30日，可易科罰金。可上訴。