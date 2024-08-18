26歲新生代女星王淨因演出電影《返校》知名度大開，並陸續出演多部熱門影視作品，而她去（2023）年被爆出與男星曹佑寧熱戀中，事後兩人不僅大方認愛，也會不時偷偷放閃，戀情受到各界支持。17日她在社群曬出吃牛排的照片，想分享「仰拍與俯拍的差異」，沒想到網友卻歪樓揪出曹佑寧。

王淨日前到平價牛排店用餐，並在17日曬出2張照片，只見王淨頂著一頭及肩中長髮，身穿無袖上衣露出纖細雙臂，雙手分別拿著刀叉準備享用眼前的排餐，臉頰上畫著淡淡腮紅，0偽裝的樣子非常自然。

王淨展示吃牛排仰角與俯角的差別。（圖／IG@_ginglebellaaa）

不過，她卻在同一個情境以2個角度做拍攝，還配文寫下：「除了要告訴大家我有多認真看待我的每一餐，也想展示一下『仰角與俯角的差異性』，望周知啦望周知。」應該是經常被拍攝角度所困擾，才有感而發想示範一下兩者差別。

貼文一出，不到1天就已吸引10.3萬人按讚，並紛紛留言回應，「完全看不出來差異性是什麼」、「我只想知道是哪家牛排店」、「請問差異是很美跟更美嗎」、「俯角還沒有雙下巴欸」、「吃牛排一定要用餐巾紙圍著」、「這個時間發消夜文，好恨啊」。

另外，也有網友發現，該貼文的背景音樂是電影《鬼才之道》的插曲〈愛的視線〉，疑似在暗示拍攝者是曹佑寧，「愛的角度」、「看起來都是小曹的愛的視角拍攝」、「感覺對面的拍攝者才是重點」、「其他不重要，重點是誰拍的視角」。