59歲的港星郭晉安曾3度獲封香港視帝，2006年與小15歲女星歐倩怡結婚，並育有一對兒女，想不到5月兩人突宣布離婚，且已分居2年多，掀起外界熱議。而近日有網友在社群表示，在大陸茶餐廳偶遇郭晉安並拍下照片，怎料是後卻被指「斷崖式衰老」，也許是這幾個月來的心力交瘁讓他瞬間老了。

郭晉安雖然將邁入60歲，但過去以來都因外型保養得宜被稱為「凍齡男神」，緊緻肌膚也不見絲毫細紋，不過，近日有網友在社群曝光一系列近照，表示郭晉安到大陸茶餐廳用餐，只見他一身正式服裝，戴著細框眼鏡，但頭頂明顯有些斑白，神情憔悴，令不少網友直呼「老了」。

郭晉安離婚3個月近況曝光。（圖／小紅書 清平一號公館-kiki）

不過，有網友也出面緩頰，郭晉安的這個造型其實是新劇《金式森林》中的角色形象，他為了讓角色更生動，不惜將頭髮染白，相當敬業。而面對先前結束婚姻的消息，許多粉絲都希望他能儘早走出陰霾，再次展現過去男神的魅力，繼續在螢光幕前發光發熱。

郭晉安5月突然宣布與歐倩怡結束18年婚姻，但女方事後接受節目訪問，自爆2019年生了一場重病，男方當時卻冷漠無視，沒送她去醫院，掀起熱議；對此，郭晉安則有些動怒：「這些都不是真的，很不想再講了，唯一能講的就是我的房間不會有痰罐。因為是套房啊！」無奈表示，既然大家都已經分開，各過各的生活，實在很難控制別人講什麼，未來也不想再談到前妻，多謝大家關心。