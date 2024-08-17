【全程字幕】認政治獻金案處理「荒腔走板」 柯文哲啟動4黨務改革：黃珊珊負責善後小組 @ChinaTimes

民眾黨主席柯文哲近日陷總統大選不實申報疑雲，黨內傳出要時任競選總幹事、民眾黨立委黃珊珊辭職負責。媒體追問至於是否想保黃珊珊？柯文哲17日表示，該處分就要處分，當然有政治責任，但也不是說一次就把人家全部幹掉。針對目前柯文哲看來還是要保黃珊珊？前立委蔡正元認為，可能民眾黨內部目前沒什麼人可用，也或許柯文哲覺得黃珊珊才幹不錯，覺得應該用嚴格的司法。

蔡正元17日在中天《麥玉潔辣晚報》節目中表示，黃珊珊不辭掉不分區立委，這氣一定會出在柯文哲頭上。主持人麥玉潔問到，那麼柯文哲為何還是要保黃珊珊？蔡正元表示，他不清楚。可能民眾黨內部沒什麼人可用，也或許柯文哲覺得黃珊珊才幹不錯，覺得應該用嚴格的司法。柯文哲忘了一件事，現在不是法律問題。

蔡正元接著表示，這個案子申報不實，柯文哲頂多罰錢而已，不會有刑事責任，只是整個政黨形象損失很大，柯文哲受傷很大，這個柯文哲要仔細評估。

蔡正元認為，柯文哲有夠倒楣，種匏仔生菜瓜，他自己說用人不明、識人不當，也就是他知道問題在哪裡，就是衰事連連，但碰到了還是要解決。看來柯文哲受傷最大，會使他走到2028年都很辛苦、也很困難。