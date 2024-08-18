大陸央視新聞用戶端報導，大陸農業農村部重點監測的28種蔬菜大陸全國平均批發價，7月每公斤為4.79元（人民幣，下同），環比上漲9.6％，同比跌2.0％，較近三年同期平均高5.1％。其中，黃瓜（漲69.4％）、大蔥（漲45.5％）、菠菜（漲34.7％）、菜花（漲30.6％）漲幅超30％。8月份以來，菜價保持了這種季節性上漲趨勢。大陸各地多措保障蔬菜 「鮮」到餐桌。

北京新發地市場是北京市交易規模最大的農產品批發市場。據統計，8月市場蔬菜加權平均價為4元／公斤，與去年同期相比上漲了25％。價格上漲的蔬菜較多的有大白菜、圓白菜、菜花、西蘭花等。

在安徽合肥，當地蔬菜零售均價每公斤7元以上，30種蔬菜品種中有20個上漲，上漲幅度較大的品種有黃瓜、白蘿蔔、冬瓜，平均較上一周漲幅在6％到8％左右。

在江蘇南京進香河集貿市場，各類應季蔬菜供應充足，豇豆、四季豆、茄子等蔬菜價格略有上漲，黃瓜、雞毛菜、菊葉漲幅明顯。

中國農業科學院農業資訊研究所副研究員張晶指出，多地蔬菜漲價主要原因是七八月處於蔬菜生產供應的「夏淡」期，夏季高溫多雨不利蔬菜生長，一般每年這時菜價都將轉入季節性上漲。而且，今年7月初湖南、山東、安徽和四川等地遭遇強降雨和雷暴等對流天氣，部分地區還有洪澇災害，對當地蔬菜生產、採收和外運都有影響。

市民反映較多的黃瓜，因價格在3月-6月連續走低，部分產區提前拔秧換茬，加上前段時間降雨頻繁，坐果率低，產量不足，導致市場供應出現短暫斷茬現象，黃瓜批發價格一度上漲40％以上。不過目前部分產區價格已經出現鬆動，隨著新茬黃瓜陸續上市，價格將回歸合理區間。

整體看，目前蔬菜在田面積和產量均增加，6月大陸蔬菜在田面積1.12億畝，同比增加1.0％。這些蔬菜陸續迎來大量上市期，對於夏季蔬菜供應來說，生產基礎較好。同時，隨著蔬菜產地轉換，後期北方及高山、高原地區的冷涼蔬菜逐漸進入採收旺季，市場供應充足。

張晶表示，短期來看，受產地轉換和品種換茬影響，「北菜南運」「西菜東運」的規模會擴大。這種跨區調運使蔬菜的保鮮和運輸成本增加，也將拉動菜價的上漲。預計後期蔬菜價格保持季節性上漲，但上行空間有限。