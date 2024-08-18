對於民眾黨主席柯文哲競選總統時政治獻金報帳疑雲，尼奧、時樂負責人戴利玲說她沒有開916萬元發票，民眾黨立法院黨團主任陳智菡則質疑，「這件事情帳目有錯，妳能不能先跟我們溝通一下...，一天之內她就馬上發了聲明稿」。戴利玲說，她事先有跟許甫聯絡，是沒有人理我們。資深媒體人康仁俊指出，明明是你們灌水到別人公司，沒告訴任何人，人家還跟妳老公查證，妳老公怎麼回覆人家的？難道被灌就要吞嗎？

尼奧、時樂負責人戴利玲16日在《關我什麼事》接受陳斐娟訪問時表示，她並沒有開500萬、200萬、216萬這3張發票。於是去問這是怎麼回事？「我不要講誰」，戴利玲說，民眾黨的人表示，「我是黨部的，不好意思，你找競辦或是財務去問，我沒辦法回答你。」

戴利玲披露，也有去問黃珊珊，黃珊珊也嚇到，說會去問誰誰誰，請那個人來聯絡，「可是完全沒有人跟我們聯絡」，只有黃珊珊在周一開記者會的前一天有說民眾黨要開記者會澄清。

民眾黨立法院黨團主任陳智菡在14日接受黃光芹訪問時說，「我覺得那個戴女士讓我很難理解的地方就是...我有接觸過她」，「我覺得她在選舉期間，其實我跟她幾次接觸，我就已經覺得這個廠商，我有疑慮，因為她其實非常強勢」，「因為在活動的互動過程，很多工作是由民眾黨，因為是我們推的候選人，然後我們的人力去支援他們。他們做的工作其實呢，承包我們的業務之後，他們有很多工作是我們負責的」，「可是她就是...，做事做的得好也就罷了，但是就是會有很多的問題，然後我們去幫忙解決」。

陳智菡進一步說，「而且我知道她不只跟姍姍有私交，或是認識很久的交情，她其實在那個選舉期間，她也跟柯P會一直來...表示友好」，「那我就不懂啊，你們變得這麼恨民眾黨，好像要置我們於死地，還跑去跟鍾小平投訴還是陳情」，「這件事情帳目有錯，妳能不能先跟我們溝通一下，她傳訊息來的時間，其實很短，可能就一天之內，一天之內她就馬上發了聲明稿」。

新北市議員卓冠廷直言，剛剛那一整段，有哪些是跟現在的案情有關？合作廠商強不強勢、跟柯文哲表示友好，有什麼相關？關鍵是這間廠商沒有收到916萬卻被灌，然後反應真的沒收到，陳智菡的意思是「這樣不行」？

戴利玲看到陳智菡受訪這段影片，無奈直接公布她聯絡的對象就是陳智菡的先生、民眾黨副秘書長許甫。是沒有人理我們，要不然可以說，等一下現在去查，查清楚再回答，照常理應該這樣吧？

資深媒體人康仁俊指出，明明是你們灌水到別人公司，沒告訴任何人，人家還跟妳老公查證，妳老公怎麼回覆人家的？結果說都不知道？難道被灌就要吞嗎？

對此，《華視》報導，許甫表示，第一時間都已儘速調查並公開澄清，絕無已讀不回。報導稱，8月8日早上7點59分，戴利玲詢問怎麼會亂申報，還害她被質疑洗錢。許甫回應，今早會跟申報的人，開會問清楚，感謝Katie姊說明開會再核實。到了晚間11點半，許甫補充記帳的人，備註寫的不精準，但重點是活動項目，跟金額對不對得上，再接著說，從頭到尾不會碰到帳，因為他是黨部，所以要看金額跟活動是不是對得上，如果有誤，可能要請珊珊姊財務跟Katie姊這邊，最好三方確認。