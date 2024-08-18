高雄在地飯糰攤位火辣闆娘，白色T恤露出事業線，引起網友討論。（圖／翻攝自臉書高雄揪出遊）

高雄在地烤玉米攤位闆娘，穿著粉紫色細肩帶洋裝，火辣身材也讓網友願意安靜得等半小時。（圖／翻攝自臉書高雄揪出遊）

高雄在地烤玉米攤位闆娘穿著無肩上衣，露出雄偉上圍準備替客人烤玉米。（圖／翻攝自臉書高雄揪出遊）

高雄的在地社團「高雄揪出遊」，不時都會PO文介紹當地小吃攤位，日前有飯糰攤位與烤玉米攤位，引起熱烈討論，由於老闆娘都穿著胸前若隱若現的上衣，不僅讓路過民眾目不轉睛，也讓網友們紛紛表示「Wow，是夠銷魂的」、「看起來很厲害的飯糰」、「這種現烤的就是要現場等才會香」、「真的真材實料」。

一名男網友在臉書社團「高雄揪出遊」發文，並上傳多張照片，他在高雄左營區新庄仔路上的一間烤玉米店，點了一份玉米後，便在一旁等著烤玉米，而貼文的hashtag也寫著「我靜靜站在旁邊看老闆娘烤了半小時玉米」；從網友PO出的照片可見，闆娘穿著一襲粉紫色的細肩帶洋裝，炸出胸前事業線在烤著玉米，另外，還有闆娘穿著無肩灰色上衣，依舊是露出雄偉的上圍，要準替客人烤玉米。

貼文在網上曝光後，網友紛紛留言表示，「Wow，是夠銷魂的」、「這種現烤的就是要現場等才會香」、「超好吃」、「看半小時好像不錯，可以買完一支後在等半小時在買一次嗎？」、「建議可以拿一把椅子坐門口，當作吃到飽，不限時間」。

另外，該臉書社團也PO出位於高雄市左營區安吉街上的一間飯糰店，並在貼文寫著「飯糰真材實料，推薦給大家」，而上傳的照片中也可見女老闆娘穿著白色露胸T恤，胸前的事業線搭配認真工作的表情，讓路過民眾很難不注意，而攤位旁也放置溫馨告示牌「禁止打罵老闆，長得好看也不行」；也讓網友留言表示「真的真材實料」、「看起來很厲害的飯糰」、「這不去買過分了吧」。