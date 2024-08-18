繳了一輩子的勞保，為了就是能在退休生活獲得經濟上的保障，怎麼做才能領更多？理財規劃顧問艾倫建議，提高勞保級距至最高上限，每月的勞保年金可以增加約8千元。

艾倫在YouTube頻道《艾倫的理財研究室》上分享案例，一位47歲的勞工是公司基層員工，他的勞保年資僅22年、月薪約為3萬2，估算到65歲退休時，勞保年金每月約可領20646元，勞退保守推算能月領10529元，兩筆加起來，大約等於他目前的薪水。

艾倫續指，規劃退休金要注意通膨及其他潛在因素，上述案例65歲退休後，月領3萬初頭可能無法有良好的生活品質。他建議這位勞工在退休前另外找一份下班也能做的兼職工作，且公司必須要有勞健保。

艾倫說，這位勞工目前的投保薪資是33300元，距離投保級距最高上限45800元還有一段差距，建議他在退休前找到一份每月收入超過12500元的兼差，並且做60個月以上，這樣他的投保薪資就能直奔天花板，每月的勞保年金可以增加至每月28396元。退休後加計勞退，每月可領近4萬元。