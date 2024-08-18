台灣咖啡市場進入戰國時代，老品牌伯朗也站在轉型的岔路口，而扛起大旗的，竟是生面孔金車三代二千金。初生之犢不畏虎，看她如何布局全客層大計。

這是用噶瑪蘭威士忌酒桶熟成的咖啡，聞起來會帶有酒香。」坐在今年7月才以全新面貌營運的伯朗咖啡台北南京概念店三樓，眼前笑容燦爛的年輕女孩，是金車咖啡事業部品牌主任、現年33歲的金車集團第三代李家迪。

一向低調的她，6月才在伯朗咖啡館改裝記者會上亮相，並對外宣告，這個有42年歷史的咖啡品牌，將迎來史上最大轉型。

金車二代、現任總經理李玉鼎膝下共有3女2子，目前由二女兒李家迪加入負責咖啡事業。

比伯朗品牌年紀還小的李家迪，為什麼會決定一肩挑起轉型的重責大任？

領42年老店 改頭換面

「伯朗是從阿公那一代傳下來的，它對家族有重要意義。」李家迪一語道破自己接下這項挑戰的起心動念。

事實上，金車集團旗下的伯朗咖啡館，全盛時期在台灣有七十四個據點。但是，隨著咖啡市場競爭愈來愈激烈，沒趕上實體門市展店浪潮的伯朗也漸漸被市場遺忘，目前全台只剩13家門店。

眼見台灣咖啡市場規模不斷擴大，從2018年的3386家，到了2022年突破4100家，李家迪不得不著手推動集團轉型。「黑金商機我們已經晚了一步，不能再等了。」她堅定地說著，語氣裡還帶著些許急迫。

只是在這幾年，星巴克、路易莎等知名連鎖品牌持續擴張，後頭又有Cama café、CAFE!N等追兵，伯朗這個從金車第一代李添財手中傳承下來的老品牌，該如何突圍？

李家迪的第一步，是將原有門店改頭換面，吸引不同年齡客群上門。

「我把能開的採光都開了！」坐在自己一手打造的南京概念店，李家迪興奮地介紹店內細節，指出空間從灰暗變明亮，風格走向簡潔，從外頭窗戶就能看到裡頭陳設。「路人多看一眼，就能增加一分進店機會。」她說明。

原來，過去伯朗咖啡館的店內設計較為封閉，客群多為40歲以上的消費者，由於光線較為昏暗，加上26年來都不曾改裝，不只難以吸引年輕人上門，原有的商務客也因為咖啡館選擇愈來愈多元，而逐漸流失。

李家迪思考，新一代消費者喜歡在社群平台打卡，商務客則需要寬敞的辦公空間，而伯朗咖啡的門市是買地自建，有大坪數的先天優勢。若是能透過空間改造，不只能吸引30歲以上的商務客回流，還有機會培養20多歲的新客群。

為此，她走遍海外各大餐廳、飯店，參考其設計風格，將過去留學、旅遊的體驗融入其中，並投入上千萬元、花費半年時間，重新裝潢南京概念店。

而李家迪的策略也確實奏效，南京概念店開幕1個多月來，20至30歲的消費者已經提升到7成。