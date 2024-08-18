國際股市回穩反彈，短線操作可以七月營收及第二季財報為主軸，輔以觀察清洗浮額過後的籌碼面，績優股底氣足，不僅走得久也能走比較遠。(圖/先探投資週刊提供)

樹頭徛予在，毋驚樹尾做風颱。國際股市於七月初開始技術性修正，八月初則在多重利空籠罩之下，出現加速趕底，日本央行出乎意料的升息，日圓迅速升值，日經指數單日下跌四四五一點、跌破二四○日均線，全球龍頭美國道瓊、S&P 500與Nasdaq三大指數皆跌破一二○日均線，原先最強勢的費城半導體則回測二四○日均線，德股回測二四○日均線，韓股跳空跌破二四○日均線、單日下跌八．七七％。

浮額減輕，指數重返月線

加權指數摜破一二○日均線，單日下跌一八○七點為史上最大跌點，台指期與電子期跌停作收，龍頭台積電也一度跌停，似乎全球性股災將再次到來，然而一周過後，大多數股市收復八月五日的大幅修正，震央日股回到二四○日均線之上，台灣加權指數迅速回穩，已完全回補向下跳空缺口並回到二○日均線。原先似是危機迫在眉睫，回頭一看則如虛晃一招。

經濟不會馬上變好，當然也不會一夕就變壞，勢必經歷一段不短時間的醞釀期，對股市來說，灰犀牛就如同房間裡的大象，不是沒看到、看不到，而是選擇性的忽略，美國是全球火車頭，經濟究竟是軟著陸、硬著陸還是不著陸，經濟數據會陸續反應真實狀況，如近期公布的ＰＰＩ就低於市場預期，華爾街討論已不是九月是否降息，而是降息一碼或是兩碼，與今年將降息幾碼。

相較之下，黑天鵝幾乎是無法預料，第一次缺乏經驗或是警覺性較低，容易出現短暫的當機而疏於應對，但是在一次體驗過後，就會產生抗體，日本央行出乎意料的升息，就有點這樣的味道，不過日前已表態，當市場不穩定時不會升息，然而三折肱而成良醫，可以預期就算不久的將來再度升息，市場也不會像這次一樣出現恐慌。

回歸到股票的本質來看，短線操作則相對複雜，題材與籌碼等因素的影響比重提高，不確定性高也較難捉摸，藝高人膽大、擁有領先消息者占有優勢。長期投資是針對產業、公司未來的發展性，看好產業趨勢發展，倘若遇到技術性修正，出現不理性或反應過度狀況，則反而提供了逢低布局的機會，除了穩定心態之外，資金配置、槓桿調整與持股比例，也都是投資路上需不斷精進的必要技巧。

台積電穩盤，科技股回神

「老人與小狗」的故事總是不斷在股市裡上演，乖離不論正負，只要過大總會回歸到正常軌道，事後的原因只是做為藉口或理由的催化劑，而後進入下一次的循環，然而，這當中其實絕非僅止於震盪加劇的波動，重點在於籌碼面的重新分配，這與持股信心有關，架構在了解程度與信念之上，清洗浮額過後，籌碼流向集中至堅定不移的投資者。

除了持續關注總體經濟、政策等大方向之外，目前也是財報公布的密集期，市場屏息以待的是二十八日ＡＩ之王Nvidia，能否再次成為全村的希望，而台灣則將於月中完全公告。指數逐漸回穩，不過仍有總體經濟、中東戰事、美國總統大選等諸多變數。根據統計數據，台股九月是一年當中平均跌幅最重的一個月，且下跌機率高於上漲機率，今年則提前於七、八月出現修正，十一月至隔年三月上漲機率高於下跌機率，且平均漲幅都高於一個百分點。

從技術面來看，加權指數歷經兩階段向下修正後進入反彈，短線必須面臨二○日均線向下交叉六○日均線，外資於期貨市場空單仍處於相對高水位，反彈過程成交量能萎縮等關卡，可能在反彈過後進入整理，然也不必預設反彈高點，畢竟台股擁有占權重超過三分之一的護國神山台積電，只要不發生系統性風險，下檔相對有限，這也將帶給中小型個股表現的空間。

再從籌碼面來看，加權指數反彈後距離歷史高點已回到十％以內，外資雖已於七月起全年轉為淨賣超，不過近期賣超縮小甚至回補，代表內資的投信則是不斷加碼，代表散戶的融資餘額已連續三周減少，累計達四一九．○八億元、逾十二％；櫃檯指數歷經斷頭潮，融資連續五周減少累計一八一．七五億元、逾十五％，籌碼更為輕盈，也顯示出資金控管的重要性。

「時危見臣節，世亂識忠良」，有業績與展望為基礎，股價表現就越有底氣，台股反彈能走多遠，重點就是台積電，第二季毛利率與營益率雙雙超越財測高標，稅後純益二四七八．四五億元、ＥＰＳ九．五六元，為同期新高與歷史第三高，累積上半年ＥＰＳ十八．二五元，雖然對第三季營收略低於市場預期，不過毛利率卻高於預期，並調升資本支出下緣至三○○億美元，且二奈米將在二五年進入量產，先進製程及CoWoS產能供不應求將延續到二五年。

台積電七月營收二五六九．五三億元，月增二三．六％、年增四四．七％，創下歷史新高，股價自八一三元反彈，至今最高彈幅約十七．五％，優於指數的十二．七％，公告後雖然沒有太激烈的反應，不過至少仍屬正向，領先加權指數站回到六○日均線之上，外資也在低點過後由賣轉買。台積電已成為世界的台積電，當與國際級大企業相提並論，觀察角度可改從總市值切入。

財報與展望為股價調整主軸

位居第四大市值的廣達，受惠ＡＩ伺服器出貨暢旺，第二季財報三率三升表現亮眼，稅後純益一五一．二八億元、ＥＰＳ三．九二元，季增二五．四％、年增四九．四％，累計上半年七．○六元，七月營收一二四二．六億元，月增十一．六％、年增四三％；不過必須留意美超微毛利率遠低於市場預期，顯示伺服器代工產業競爭趨於激烈，然而犧牲掉了毛利率，獲利仍可望持續攀高。

儘管第二季是汽車ＡＭ市場相對淡季，不過從台廠財報來看卻仍處高檔。東陽上半年ＥＰＳ三．七四元，車燈的帝寶與堤維西則分別為十．二四元與三．六六元。堤維西上半年營收首度突破百億元，累積前七個月為一一九．八八億元、年增九．二％，上半年獲利已超過去年全年，下半年傳統而言先淡後旺，全年大有機會突破二○○億元創下歷史新高。

堤維西業績能夠繳出優異成績單，主要受惠於State Farm擴大使用ＡＭ件效益持續發酵，搭配豐厚的匯兌收益，公司表示將持續加速通過車燈產品ＣＡＰＡ認證，加快新品開發並縮短上市時間，強化原廠代工布局，尤其針對新能源車領域，也介入汽車室內燈與智能系統車燈領域，而北美底特律新廠期望於年底試產，明年第一季出貨。

指數目前在反彈格局，除了觀察績優股的表現之外，也已有領先創高的股票跳出來，例如弘塑、元太、太普高、蜜望實、鑫科、穎漢、百德、羅昇、福裕、台灣精銳等，工具機族群表現相對整齊，應該是與日圓升值有關，是值得留意的方向。

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