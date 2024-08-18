唐嘉鴻在2023年左腳阿基里斯腱撕裂，但卻克服萬難，在巴黎奧運摘下銅牌，再寫下動人的故事。他和翁士航這組師徒檔的傳奇，絕對還是未完待續。

體操好手唐嘉鴻的招牌動作是「貓跳」，這是指選手在槓上直體過槓，類似在空中站著過槓的動作。《財訊》雙週刊指出，目前，多數選手最多只能做出「貓跳180度」，而唐嘉鴻則能讓自己的腳離槓較遠，並完成身體直立翻轉一圈半，可以做到「貓跳540度」，也是這次巴黎奧運摘下銅牌的關鍵。

貓跳神乎其技 奪奧運銅牌

絕技貓跳，讓唐嘉鴻獲封為「亞洲貓王」。而這項驚人絕技，唐嘉鴻和翁士航還有意將動作升級成「貓跳900度」，這是一項從未有人成功的高難度動作，只要在比賽中完成就有望向國際體操總會申請命名，獲得認證，預計這項動作命名為「Taiwan Tang」，讓更多人認識台灣。翁士航笑說：「假如真的做出來，絕對會震驚全世界！」

唐嘉鴻神乎其技的貓跳招式，曾讓他獲得2018年雅加達亞運單槓金牌、地板銀牌及東京奧運奪全能第7名，創下隊史最佳成績；今年巴黎奧運再摘下銅牌。但成功背後，他其實經歷了無數次的失敗，還有多次受傷重擊。

能讓唐嘉鴻克服種種難關，幕後一大功臣是翁士航。他在選手時期曾代表台灣征戰過無數國際賽，並在2006年杜哈亞運拿下吊環銅牌；退役後到台灣師大專攻讀運動科學，取得運動科學博士學位。

專研運動科學的翁士航對於滿身是傷的唐嘉鴻特別有一套，能妥善安排唐嘉鴻每一週期的訓練量。翁士航最常講：「嘉鴻這小子真的很愛體操，如果我們一個不留神，他就會開啟瘋狂訓練模式，一定要我們出來喊停才可以。」就是憑藉這股愛體操的心，以及喜歡在空中飛翔，唐嘉鴻成為在國際賽大放異彩的台灣體操好手。

2014年仁川亞運，唐嘉鴻雖然取得國手資格，但最終還是因傷無法比賽。深受挫折的唐嘉鴻一度頗為喪志，整天無所事事，直到他後來毅然帶著滿身傷到了台灣師大。在台師大跟著翁士航訓練，對唐嘉鴻而言，心中就是滿滿的安定感。他表示：「台師大對他而言就是個大家庭，讓他充滿溫暖的地方。」

《財訊》雙週刊指出，雖有翁士航的細心調教，唐嘉鴻也恢復健康，但不是每次比賽都能稱心如意。2017年，唐嘉鴻在台北世大運地板項目決賽一個失誤，讓他從可望摘金變成無緣獎牌。只是他畢竟是歷經傷痛考驗的選手，一次小失誤並不足以讓他放棄最愛的體操。