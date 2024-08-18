成立已邁入第46年的均豪，在2002年政府提出兩兆雙星計畫的輝煌年代，曾是炙手可熱的面板設備供應商，友達、群創等面板五虎都是客戶群，全盛時期營業額最高峰曾逾66億元，還在中科投資10.5代面板設備產線。

然而，花無百日紅，均豪歷經金融海嘯、中國面板廠商低價傾銷重創台灣面板業，營收與獲利也開始縮水，後來花了9年的時間逐漸轉型為半導體檢測設備公司，把它從面板產業領進半導體圈的，正是當年台灣封測業的二哥矽品。

均豪董事長陳政興回想，均豪會跨入半導體設備產業，要感謝第一家客戶矽品，「矽品當時開發適用於IC封裝的玻璃晶圓（GlassWafer），過程中需要把晶圓放在玻璃載具上面，而且玻璃載具還要可以重複使用，因此需要一台檢驗機進行性能檢驗，卻遍尋不著可以開發檢驗玻璃載具的設備商。」

由於矽品對於玻璃特性完全不熟悉，卻觀察到面板產業對於玻璃特性熟稔，於是嘗試拿著當時開發的玻璃晶圓樣品，找上當時的面板設備供應商均豪進行驗證，沒想到第一次驗證結果竟然高達80％命中。

當下矽品人員驚嘆地說：「哇！原來台灣就有設備商可以供應，幹嘛還要大費周章去國外找廠商？又貴、又無法提供即時的在地化服務。」

「後來，矽品很快就在一個月後就下單了！」陳政興印象很深刻地說，矽品下單完，對於均豪竟然已經有能力開發玻璃晶圓的AOI（自動光學檢查）感到驚艷，於是再邀請它們協助開發用於晶圓的AOI。

《財訊》雙週刊指出，在矽品的引導與培養之下，均豪又再一次嘗試開發用於晶圓的AOI，最終機台通過矽品驗證之後，也逐漸在台灣封測與半導體圈打響名號，日月光、昇陽半導體、台勝科等都是主力客戶群。後來，矽品也掌握到一些外溢的先進封裝訂單，讓均豪有機會不斷練兵。