買賣房子時，若能找到「投緣」的房仲，往往能讓事情變得更順利，有網友發文詢問，賣房時要找幾位仲介才合適？話題引起熱烈討論，許多仲介留言回應，專約較能建立雙方信任，仲介會比較認真賣房，如果想要簽一般約，兩至三家就已經足夠，簽太多約反而讓買方質疑，不好談價格。

多數仲介都認為，簽專約對彼此都有保障，「如果太多家，有些仲介不願意花時間廣告，如果是專約，仲介會比較盡心盡力」、「專約一家就夠了，真要一般約不要超過3家」、「專簽比較能守價。」

有網友認為，物件地點與價格是重點，如果是比較難賣的房子，只找一家可能就會賣比較慢，「成交最終都是在於價錢」、「看你的物件，如果你是那種偏鄉、深山的房子、老舊透天你只給一家會賣的很辛苦」、「沒有賣不掉的房子 只有賣不掉的價錢，合理價格其實1-3間即可」、「如果很急的話，可以多找幾間。」

另有仲介提到，如果找太多間仲介賣房，廣告打很大，買房也會懷疑屋主是否急著脫手，進而大力砍價，「買家也是聰明人，一般約太多家，容易守不住價。」