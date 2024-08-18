房市近年火熱，新青安政策房貸亂象頻傳，促使銀行嚴審借款人資格，祭出史上最嚴格的「限貸令」，馨傳不動產智庫執行長何世昌在臉書撰文指出，購屋族可以嘗試以下6招來順利取得貸款。

1.多問幾家銀行，或者詢問同銀行的不同分行。

2.累積功德值，向銀行購買房貸壽險或理財商品，更容易取得房貸。但何世昌強調，他不太推薦這個方式，因為不是每個人都有需要房貸壽險，如果原本沒有買壽險保單的人比較適合，而且搭配房貨銷售的理財商品通常很雷，因為好賣的就沒必要搭配房貸一起賣，所以買的人總是賠多賺少，其實很不划算。

3.如果找銀行都碰壁，可以另找農漁會或信用合作社。

4.利率太高怎麼辦？有的人認為農漁會、信用合作社房貸利率偏高，但因為7月起民銀一般房貸利率都已全面拉高，現在普遍落在2.35%~3%之間。何世昌建議購屋族以順利取得房貸為優先事項，利率為其次。提醒辦房貸前要特別問「綁約綁幾年？」，大部份房貸綁約時間從3~5年不等，如果提早清償要付違約金，他建議選擇綁約3年、或沒有綁約的房貸，但假如綁約3年，3年寬限期一到，你可以跳槽轉貸到利率較低的銀行，通常轉貸的利率還是維持在地板價，而且儘量選擇在年初辦轉貸，通常都能順利辦好。

5.如果以上五點都行不通，可以跟賣方（屋主）協調改為「期約交易」，約定明年初再辦理貸款、交屋。

6.假如以上六點都辦不到，建議去買預售屋，購買上市櫃建商、或中大型建商的預售屋，若干年後完工辦分戶貸款比較不會被刁難。