命理專家雨揚老師在臉書上分享8／18〜8／24的12生肖運勢，本周好運前3名分別是生肖狗、猴、鼠，其中第1名屬狗者事業如日中天，升遷之路無比順暢；第2名屬猴者工作好消息頻傳，職場競爭力大增；第3名屬鼠者愛情和諧美滿。

★符號代表運勢～

★風水輪流轉，下周會更好！

★★再多加把勁，運勢會提升！

★★★穩定發展，平安是福！

★★★★掌握先機，蓄勢待發！

★★★★★吉星高照，好運臨門！

本周前三名：狗、猴、鼠

▌鼠

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★★

工作運穩當，近期職場上將會出現不少讓你一展長才的機會，不妨用積極、開放的心態勇於迎接新挑戰，你的努力與成果有望廣受各方好評，並在公司或業界謀得一席之地。愛情和諧美滿，單身者不妨帶家人品嚐各地美食或小吃，讓舌尖的美味加深彼此的情感連結；有伴者可邀伴侶一起去公園慢跑或快走，讓兩人的身心都更加健康。財運普通，如果遇到金錢糾紛，建議諮詢專業人士或尋求法律途徑，有助於順利度過難關。

▌牛

事業★★★ 愛情★★★★ 財運★★★

事業運不錯，即便執行業務時容易遇到各種麻煩，也能在同事或主管的幫助下化險為夷，行事更加順遂。桃花運極佳，單身者可嘗試近期流行的穿搭風格，有機會讓眾人眼睛為之一亮，成為聚會中最亮眼的存在；有伴者總能和伴侶一起照顧年邁的親友，並且適時分擔另一半肩上的重擔，你的用心與付出讓對方感動不已，兩人的感情也變得更加堅定。財運平順，只要及時遏止購物的衝動，將有望達成收支平衡的目標。

▌虎

事業★★★ 愛情★★ 財運★★★

職場運上揚，對公司向來盡心盡力的你，近期有望在工作上收到不錯的反饋或實質性的回報，讓你的工作動力大增。愛情運低迷，單身者與心儀對象約會時務必準時赴約，以免對方認為你不重視他，你的形象也會因為遲到而大打折扣；有伴者應時刻注意伴侶的情緒反應，並且找時間與對方進行深入交流，方有助於了解另一半的真實想法。財運不錯，可能因為工作表現而被小幅加薪，或者收到一筆業績獎金，讓你的荷包變得更加飽滿。

▌兔

事業★★★ 愛情★★ 財運★★

事業運平穩，只要謹記「慢工出細活」的原則，並且多留意工作上的細節，便能安穩度過這一周。桃花能量匱乏，單身者習慣待在自己的舒適圈，暫時不想認識新朋友，自然不會有新戀情降臨；有伴者應多讚美伴侶的優點，而不是只會關注對方的缺點，才不會讓雙方的關係出現裂痕。財運不濟，近期股市起伏劇烈，切忌貿然進場，以免日後荷包大失血。

▌龍

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

事業鴻福降臨，秉持著「使命必達」精神的你，近期可能收到客戶希望你擔任新專案負責人的消息，或者長官欽定你為他的左右手，升遷之日指日可待。感情運尚可，單身者在親友的牽線下，有機會認識一名興趣相仿或聊得來的新朋友；

有伴者願意在伴侶感到不安時，給予對方滿滿的安全感，有助於兩人的關係更加甜蜜。財運走下坡，容易因為採買過多普渡供品，導致荷包乾癟不少，切記「誠心」最重要，這是讓好兄弟開心、自己也能走好運的關鍵。

▌蛇

事業★★ 愛情★★ 財運★

職場運下滑，可能因為客戶反覆變更需求，或者合作夥伴開始拖延，導致工作進度停滯不前，小心因此被長官問責，整個人心力交瘁。愛情運欠佳，單身者出席社交場合時，應嘗試融入人群、主動與人交流，才有機會拓展自己的社交圈；有伴者與伴侶起爭執時，其中一方往往不願意讓步，導致雙方對彼此的誤解越來越深，感情岌岌可危。財運不順，行至人潮擁擠的地方時，應將背包或隨身包包置於胸前，以免成為扒手的目標。

▌馬

事業★★★ 愛情★★★ 財運★★★★

事業運順遂，有業績需求或交期在即的人，只要全力衝刺、將心力放在工作上，便有望提前達成預定目標，讓同事或長官對你刮目相看。愛情撥雲見日，單身者可能有一見鍾情的機會，不妨感受一下怦然心動帶來的幸福感覺；有伴者不妨和伴侶一起去逛夜市，除了能品嚐特色小吃，還能重溫夜市經典遊戲所帶來的諸多樂趣，有助於創造更多專屬兩人的美好回憶。財運亨通，如果有創業的打算，不妨多和親友談論你的計畫，有機會獲得意想不到的幫助或消息。

▌羊

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

職場一飛衝天，身為部門主管的你，不僅能讓成員們在你的專業帶領下各司其職，工作效率也跟著大幅提升。桃花運平平，單身者可多使用時下流行的社交平台，有機會結識不少新朋友，順利拓展自己的交友圈；有伴者應主動說出自己的需求，而不是一味地讓對方猜心，「坦誠相待」才是維繫雙方感情的不二法門。財運低落，切莫將所有資金一股腦兒地投入同一標的，或者進行高風險投資，以免錢財散盡。

▌猴

事業★★★★★ 愛情★★★ 財運★★★★★

事業步步高升，近期工作上將出現不少好消息，例如過往的客戶紛紛回頭找你合作，或者收到心儀公司的面試邀請，讓你感覺自己的職場競爭力大幅提升，信心也跟著大增。愛情運美滿，單身者出席聚會或邀約時，只要外表保持乾淨整潔，就能讓自己看起來更有自信與魅力，其他人也會更願意靠近你；有伴者不妨帶伴侶一同探視長輩，能夠讓對方更融入你的生活圈。財運看漲，可多至親友家走動，有機會被請客或獲得不少小禮物，讓你小確幸滿滿。

▌雞

事業★★ 愛情★★★ 財運★★★

職場運不穩，工作時切莫透露過多個人隱私，以免有心人士從中作梗或造謠，使你的名譽受損。感情運穩定，單身者可透過共同朋友打聽心儀對象的喜好，有助於迅速拉近彼此的距離；有伴者可和伴侶培養共同的興趣，能夠為彼此的生活注入更多新鮮感，天天都有聊不完的話題。財運上揚，購物時別忘了貨比三家，有機會找到CP值更高或更優惠的價格，讓你省下一筆不少的開銷。

▌狗

事業★★★★★ 愛情★★★★★ 財運★★★★

事業如日中天，洽談業務時不僅懂得事先做好萬全的準備，還能站在利他的立場為客戶著想，你的用心與專業成功贏得對方對你的信任，訂單也如雪花般湧入，升遷之路順遂無比。桃花漫天飛舞，單身者可在氣氛恰到好處時向曖昧對象表明心意，有望開啟新的愛情篇章；有伴者能在伴侶被親戚或鄰居指責時霸氣護航，暖心舉動讓其中一方感到又驚又喜，幸福感油然而生。財氣滿滿，可至財券行小試手氣，有望幸運獲獎，得到一筆不小的錢財。

▌豬

事業★★★★ 愛情★★★ 財運★★

工作運大吉大利，向來廣結善緣的你，在職場上累積了許多人脈，這使你遇到難關時總能獲得貴人相助，讓工作得以順利進行。感情運回溫，單身者遇到心儀對象時，應勇敢地主動出擊，才有機會為彼此搭起進一步發展的橋梁；有伴者向來尊重與支持伴侶的理想，這不僅讓另一半毫無後顧之憂地出外打拚，也讓兩人的幸福更加長久。財運下滑，近期容易因為社團或辦公室團購，導致開銷日益增加，建議適時克制想消費的慾望，才不會不到月底荷包就先見底。

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