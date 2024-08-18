近期銀行祭出嚴格「限貸令」，讓不少房貸新戶感到恐慌。對此，馨傳不動產智庫執行長何世昌認為，會造成央行升息衝擊力降低、部份成屋需求恐流入預售、換屋族賣房意願可能下降、房租將更有感上漲等4大影響，並預言，「接下來租屋族痛苦的日子才開始」。

何世昌在臉書粉絲專頁發文指出，最近銀行自發性限貸令，以及新辦房貸利率全面調漲，對房市帶來顯著影響，但本篇文章以成屋、中古屋為主，因為預售市場的部分，在「預售屋禁止轉售」措施未改變前，預售屋和營建股會繼續爽下去，漲到不能漲、或經濟出現「黑天鵝」為止。

他表示，現在國銀房貸利率已普遍提升到2.35%～3%，大部分介於2.35%～2.5%，還有2.185%地板價的銀行越來越少，就算表面上還有，但也不一定會收件。另雖然近期房貸利率攀升，但民眾申貸仍舊踴躍，說明買房者最在乎的是順利取得房貸，利率是其次。房貸利率雖大幅走高，意味著房市已「率先迎來升息壓力測試」，而目前民眾買房意願並沒有重挫，說明下半年即使央行升息，也不太會削弱購屋需求。

何世昌接著分析，房貸成數下降、利率變高，預估受到衝擊最大的是口袋比較淺的首購族。如果首購族有購屋需求，又比較難在短時間內籌措出自備款差額，可能會捨棄成屋而改買預售屋。

另針對換屋族，何世昌認為，有的換屋族買新房前後，會把舊屋賣掉。不過，現在換屋族面臨的情況是「舊屋利率低、新購房屋利率高」，可能會捨不得賣掉利率較低的原有房屋，讓二手屋市場供給量減少。他稱，現在市場情況類似美國固定式利率造成的後果，較早辦房貸利率的人享有3％、4％以下的低利，但如果賣掉低利的房屋換屋，新辦房貸利率高達約7％，所以便不願賣掉手上的房子，導致二手市場供給緊繃。

何世昌強調，各國租金上漲與利率都具有高度關聯性，各國皆是如此，台灣也不會是例外，接下來租屋族痛苦的日子才剛開始。不過他也強調，自己說的不見得100%正確，也有可能滑鐵盧。