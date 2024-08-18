女星蘿莉塔（李晨菲）從節目《大學生了沒》出道，2023年7月登記結婚，隔月順利產下女兒，時常在社群分享生活的她，16日貼文記錄自己成為新手媽媽的身體變化，表示身體某部位「黑掉了」，不只貼上崩潰大哭、嘆氣的貼圖，還直言「不想修圖了」。

正式成為新手媽媽、女兒也才剛滿1歲的女星蘿莉塔，16日貼出哀號文表示：「已經完全放棄我的膝蓋，也懶得修圖了。」她細細道來放棄膝蓋的原因，她說：「每天跪在地上清寶包掉的食物和陪她爬爬跟玩，膝蓋直接色素沉澱黑掉。」語畢還附上一個淚流滿面的大哭臉。

蘿莉塔常在社群曬出她和愛女的相處日常。（圖／攝自IG lolitalee513）

蘿莉塔常在社群曬出她和愛女的相處日常。（圖／攝自IG lolitalee513）

她還補充說明，自己明明都有擦乳液，但沒什麼效，「只能等不用一直跪著之後，再去看能不能處理吧！如果有人有能讓膝蓋變白的方法請告訴我捏。」只見她照片上露出的膝蓋，色素沉澱模樣像是瘀青一樣。

產前的蘿莉塔身材相當勻稱纖瘦。（圖／攝自IG lolitalee513）

蘿莉塔時常在社群和節目分享她的生活，她曾在《小明星大跟班》，表示懷孕時老公事不關己的態度讓她很受傷，孕期也沒有同住，雖然她產後老公確實很會顧小孩，但老公都會覺得照顧小孩是在幫忙，讓蘿莉塔忍不住動怒開罵：「這也是你的小孩，什麼叫做幫忙，你就是應該要顧你的小孩，不是你在幫忙。」節目片段播出後，不少網友忍不住替她叫屈：「好誇張」、「這種人幹嘛要嫁啊？」、「可以放生了...」。