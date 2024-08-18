YouTube「反骨男孩」成員孫生，向來桃花緋聞不斷，自2019年被拍到與正妹網紅在公園上演「火車便當」之後，17日再度與一位酷似王淨的正妹合體，引發粉絲熱烈討論。

熱愛挑戰模仿時事的孫生，17日拍片嘗試近期風靡全球情侶的合體技，由男方微蹲馬步，雙手向前伸直，站立不動，接著再由女方衝向前用腳夾住，手同樣伸直不動，就像無尾熊一樣。

孫生挑戰好幾次都失敗。（圖／孫生IG）

只見孫生與這位長髮正妹倒了又試、試了又倒，過程中不斷哀嚎發出嬌喘聲音，看似辛苦卻又露出幸福滿意的表情，讓攝影師笑到不行。經過無數次的嘗試後，孫生終於成功，不忘與正妹近距離四目相交地說，「王淨！我們成功了王淨！」

仔細一看，這位正妹還真的有點像王淨，也讓不少粉絲敲碗IG帳號，紛紛直呼：「女生的ig到底在哪裡」、「差點要親下去了」、「為什麼孫生可以？這部到底拍幾次？爽幾次？」、「女生的眼神很入迷欸」、「感覺女生很喜歡孫生，那眼神裝不出來的。」孫生則回應：「破百萬再給！」

成功後，孫生開玩笑說「王淨！我們成功了！」（圖／孫生IG）

回顧2019年，孫生遭媒體直擊深夜公園與正妹小網紅張憂約會，只見兩人你儂我儂，做出許多親密行為。最後孫生更直接抱起對方，被外界戲稱是「火車便當」，彷彿整個世界只有他們，不斷散發粉紅泡泡，也成為孫生最知名的情史之一。