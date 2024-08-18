根據大陸《環球時報》報導，大陸航空母艦「山東號」編隊再度出現在西太平洋海域，這是近兩年山東號編隊遠海訓練間隔期最短一次，只有間隔25天。前空軍副司令張延廷表示，他看出3個現象，第一，整補速度非常快；第二，航母是戰略武器，有3大價值可以充分發揮運用；第三，山東號出來的天數可能會由短變長。

針對山東艦28天後再現西太平洋海域，張延廷17日在中天《前進戰略高地》節目中表示，他可以看出3個現象，第一個現象是，整補的速度非常快，人員、糧秣、彈藥替換，在海南三亞灣可能就準備好了，只要航母一靠岸，所有裝備馬上就上去。

張延廷接著表示，第二個現象，航母是戰略武器，有3大價值可以充分發揮運用︰航母一來一定會在國際上造成很大的「宣傳價值」，動見觀瞻，出來不是一艘，而是整個航母打擊群；還有航母到哪裡去，菲律賓要注意，這個就有「政治的價值」，表示航母出去訓練、巡弋，政治價值高；還有「軍事的價值」意義大，福建號要出來了，相關的艦載機飛行員，當然是從遼寧號跟山東號抽調過來。

張延廷更指出，第三個現象，山東號將來常態的訓練不只在南海、菲律賓海，可能也會接近第二島鏈關島附近海域，頻率會增加、出來的天數可能會由短變長。