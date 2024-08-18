洗澡是日常維護個人衛生的重要工作，不過，有些身體部位也許受到了忽略。美國一名基層醫療保健醫師日前提醒，全身至少有3個部位在一般人淋浴過程沒能妥善清潔，有可能因此孳生病菌、發出異味甚至遭到細菌感染。

美國《紐約郵報》16日報導，維吉尼亞州家醫科醫師辛格（Jason Singh）7月底在個人TikTok頻道發布短片，提醒粉絲注意全身上下3處最容易受到忽略的部位。第1個是肚臍，他直接了當問大家：「你上一次仔細清潔自己的肚臍是什麼時候的事？」肚臍窩藏汙垢、汗水、細菌，尤其是肚臍凹陷的人，這種類型的肚臍溫暖潮濕，可能成為細菌、黴菌的孳生溫床，恐怕會有分泌物、產生異味甚至感染。

青少年時尚雜誌《Teen Vogue》曾建議，肚臍凹陷者應該使用棉花棒、成分溫和的肥皂泡泡清潔肚臍，每周1到2次。肚臍突出者，則可用毛巾或海綿沾肥皂泡沫輕柔擦洗。

辛格提出的第2個忽略清潔部位是雙腳，尤其腳底。他說，腳底的汗腺比身體其他部位更多，「汗水加上鞋襪包裹，創造了溫暖的環境，為細菌與真菌提供理想的棲息樂園」。此外，皮膚、指甲、頭髮所含的角蛋白（keratin），也可能成為微生物的食物，導致足部問題加劇。

醫師提醒，腳底汗腺發達，汗水與皮屑容易讓細菌滋生，別忘了用肥皂泡沫好好清潔。腳趾之間的皮膚也要洗乾淨。（示意圖：shutterstock／達志）

足部衛生部量可能導致黴菌感染（例如香港腳）、葡萄球菌感染，這代表細菌從傷口或潰瘍處進入皮膚。紐約市家醫科醫師艾舍（Eric Ascher）說，足部清潔的確很重要，「大家往往忘記這一點，或者以為淋浴時肥皂從身體往下流到雙腳就夠了」，穿著襪子、包鞋或者運動之後，腳趾之間的清潔尤其重要。

耳後也是很多人忘了好好清潔的部位。辛格說，耳朵後面的皮脂腺會產生皮脂，這是汗水與汙垢的混合物，會窩藏在耳後皮膚皺褶與縫隙，有利細菌活躍滋長，這個位置靠近頭髮，頭髮也含有不少油脂，為耳後的細菌窩提供更多養料。

辛格這項忠告反映了美國民間「阿嬤的智慧」之一。美國華府喬治華盛頓大學（George Washington University）生物統計學兼生物資訊學教授克蘭德爾（Keith Crandall）說，他的祖母曾告訴家中小孩要「擦洗耳後、腳趾間、肚臍」，他推測原因在於上述3處部位清洗頻率較低，學生研究團隊從皮膚樣本發現，與身體其他經常擦洗部位相較，這3處的確能窩藏有礙健康的微生物群。家醫科醫師艾舍提醒，腋窩與腹股溝這類有皮膚皺褶的部位也要注意清潔，沐浴後要把皮膚表面的水分擦乾，因為水分也有利感染。