陸射劍二飛彈系統首度於年度精準飛彈射擊訓練中實施實彈射擊，展現優異性能。（記者陳怡璿攝）

官兵執行機動裝載，確保任務遂行。 （記者陳怡璿攝）

由中科院研製的陸射劍二飛彈系統，可執行360度搜索、追蹤及監控，並可攔截戰機、巡弋飛彈等目標，是我國野戰防空重要利器。今年陸軍精準飛彈射擊訓練中，陸射劍二飛彈系統憑藉優異性能，精準命中目標，不僅展現優於檞樹飛彈系統的性能，更彰顯我國國防自主的充沛能量。

陸射劍二飛彈系統是由國家中山科學研究院產製，用以汰換陸軍長期使用之檞樹防空飛彈與萊茲雷達系統，以解決武器裝備面臨壽期已屆問題。民國102年，結合車載式陸射劍二防空飛彈、野戰防空相列雷達、40快砲及指管中心的「新型野戰防空飛彈系統」，於九鵬基地進行實彈測試，完成作戰測評，而後因應部隊作戰需求歷經研改，最終完成「陸射劍二飛彈系統」。

陸射劍二飛彈系統主要區分接戰管制車、相列雷達車、發射車及運彈車。其中，接戰管制車採用陸軍現役的接管次系統為基本架構，可於偵搜範圍內執行 360度搜索、追蹤及監控，並將雷情即時傳送至指揮管制中心，供指揮官對火力單元下達作戰管制命令，確保部隊空域安全，同時具備定翼機、旋翼機、無人載具和巡弋飛彈偵測能力。

此外，相較檞樹飛彈有效射程8公里，並採被動紅外線導引，容易因目標周圍不明熱源而致生誤擊情形；陸射劍二飛彈則具備全天候、全向性高操縱性能及電子反反制能力，採用中途慣性及終端主動雷達導引，可攔截戰機及巡弋飛彈等目標，且有效射程達15公里，有效提升野戰防空效能。

相列雷達車部分，採用蜂眼雷達為基本架構，可將所偵獲雷情資料與上級或鄰連雷情資料整合，交由接戰管制計算機完成威脅排序及火力分配。雷達車車廂配備化學防護裝置，在陣地遭受化學戰劑及工業毒化物襲擊時，可以聲響及燈號發出警訊，並過濾有毒物質，確保人員安全。

值得一提的是，在野戰防空部隊核心任務中，透過「混合配置、長短相輔」方式，結合人攜式飛彈系統與陸射劍二飛彈系統，搭配現有復仇者飛彈系統混合配置部署，能透過各式飛彈有效射程及射高之效能、載具機動性與裝備靈活性之差異，彈性運用兵力，彌補防空間隙，更能有效達到「重層攔截」效能，為我空防建構可恃戰力。