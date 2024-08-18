控制員僅需下達任務地點指令，「大篷車」無人運輸機就能透過半自主系統，執行後續的飛行與起降任務。（取自DVIDS網站）

「Xwing」公司在「敏捷旗幟24-1」聯演期間，提供即時螢幕轉播，向美空軍官兵展示半自主系統的飛行穩定性。 （取自DVIDS網站）

軍聞網站「The War Zone」16日報導，新創公司「Xwing」改裝的「大篷車」無人運輸機，近期參與美空軍「竹鷹24-3」（Bamboo Eagle 24-3）演習，藉由測試半自主執勤能力，驗證未來參與「彈性戰鬥部署」（ACE）任務的潛在後勤效能。

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「Xwing」去年5月獲得美國空軍研究實驗室（AFRL）的「AFWERX」新創科技計畫第二階段合約，並啟動代號「Autonomy Prime」專案，將西斯納（Cessna）公司的Model 208B 「大篷車」運輸機，改裝成編號「N101XW」無人運輸機，並於8月2至10日舉行的「竹鷹24-3」聯演期間，在美國本土的多個空軍基地進行飛行測試，以評估半自主飛行系統的飛行、起降穩定性與運輸補給作業能量。

「Xwing」創辦人加里爾表示，「N101XW」無人運輸機雖配備有地面控制站，但控制員僅負責規劃任務、指定任務起降地點與監控飛行過程，並未進行遙控操作。且「N101XW」早在2020年起，便已開始參與一系列自主飛行測試，已累積超過500飛行小時紀錄，還曾搭載1200磅（約544公斤）貨物，完成約1850公里的飛行任務。該機最大載重量可達3300磅（約1500公斤），雖然航程會因此縮減至550公里，但可用於滿足短程運輸任務需求。

報導說，「N101XW」與另一家公司「Reliable Robotics 」改裝的測試無人運輸機，都曾於1月下旬參與「敏捷旗幟24-1」（Agile Flag 24-1），飛往多處基地執行模擬運補測試，展現體型輕巧、後勤維修需求簡便等特點，未來若能促成半自主飛行技術的實用化，將可在高強度作戰中，大幅減低飛行員執勤風險，滿足美國空軍在廣大印太區域執行「彈性戰鬥部署」的後勤補給需求。