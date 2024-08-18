神盾艦搭載的先進作戰系統，是嚇阻威脅的重要利器。 （取自DVIDS網站）

美國《星條旗報》16日報導，美海軍規劃於歐洲地區再追加部署2艘神盾驅逐艦，首艘「奧斯丁號」（DDG 79）神盾驅逐艦，預計今年秋季就會抵達西班牙，藉此提升北約組織（NATO）的海上戰力，以應對持續動盪的區域局勢。

報導說，自烏俄戰爭爆發後，為進一步嚇阻俄國擴張野心，美方展開一系列強化駐歐美軍兵力舉措，包含去年更新與西班牙的雙邊防務協議，把常駐羅塔港的神盾驅逐艦數量，從4艘增至6艘，因而促成此次部署計畫。

美國海軍釋出的聲明，並未透露「奧斯丁號」抵達西班牙的時間，但相關準備工作已進行至少8個月。去年12月，位於西班牙羅塔海軍基地的美軍官員，表示將派員協助「奧斯丁號」船員及其家屬，展開「母港轉移」（homeport transition）事宜。

目前「伊格內修斯號」（DDG 117）、「巴爾克利號」（DDG 84）、「勃克號」（DDG 51）和「羅斯福號」（DDG 80）等4艘驅逐艦，已組成第60驅逐艦戰隊（DESRON 60）駐紮於羅塔港，待「奧斯丁號」抵達後，美軍在歐陸可動用的驅逐艦將增至5艘。而第6艘尚未公布的驅逐艦，預計在2026年間部署於羅塔，與上述船艦共同構成捍衛歐洲安全穩定的強大海上戰力。